Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη διαμάχη για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, όπως αναφέρει, έφθασε στον χώρο και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, τονίζοντας ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».

Όπως σημειώνει, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλει ότι, όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο. Με τη συνδρομή των Βεδουίνων, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του, κατάφερε –όπως αναφέρει– να τους απομακρύνει εκ νέου από τη Μονή Σινά.

«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Ο διχασμός στη Μονή

15 μοναχοί συνεκλήθησαν και ψήφισαν την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού. Νομοκανονικώς, ανακύπτει το ζήτημα αν είναι κανονική μια σύναξη όπου δεν παρευρίσκεται ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο «Δικαίος» της Μονής (αναπληρωτής ηγουμένου).

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δήλωσε ότι οι μοναχοί «θα παραδοθούν στον συνετιστικό χαρακτήρα των ιερών κανόνων ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν […] και να μη γίνουν πατραλοίες (σ.σ.: πατροκτόνοι)».

Οι 15 μοναχοί επικαλούνται άρθρα του εσωτερικού κανονισμού της Μονής (12 και 35), αν και θεωρείται ότι ο αριθμός τους (15 ή 14, εφόσον ένας θεωρείται ότι είχε μετακινηθεί στον Αθωνα) δεν επαρκεί ώστε να τηρούνται όσα προβλέπει ο κανονισμός, που απαιτεί παρουσία των 2/3 των μοναχών για να να είναι έγκυρες οι αποφάσεις.

Οι μοναχοί απευθύνθηκαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, αναγγέλλοντας τα αποτελέσματα της συνόδου. Στον Ιεροσολύμων απευθύνθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, διαμαρτυρόμενος για τις αντικανονικές πράξεις των μοναχών.

Σημειωτέον ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά ηγείται αυτόνομης και «αυτοδέσποτης» Αρχιεπισκοπής και απλώς χειροτονείται παραδοσιακώς από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Σημειωτέον, επίσης, ότι η ιδιότητα του ηγουμένου της Μονής, εναντίον της οποίας βάλλουν οι μοναχοί, διακρίνεται από αυτή του Αρχιεπισκόπου, η οποία έχει ευρύτερη συνοδική διάσταση.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος απάντησε μόνο στην επιστολή του Δαμιανού, ερμηνεύοντας την τελευταία ως έκκληση για ανάληψη ευθύνης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ως οιονεί αναγνώριση ότι η Μονή Σινά είναι τρόπον τινά υπό τη δικαιοδοσία ή την ποιμαντική ευθύνη του.

Στην επιστολή του Ιεροσολύμων αναγγέλθηκε η αποστολή τριμελούς αντιπροσωπείας στην Αθήνα υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Αρίσταρχο, ώστε να υπάρξει διαβούλευση με τη Μονή του Σινά.