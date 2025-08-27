«Κινδυνεύει η ζωή μου», είπε σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός μετά την ένταση που σημειώθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά.

«Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», πρόσθεσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Το χρονικό των επεισοδίων στη Μονή Σινά

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε όταν ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, όπως αναφέρει, έφθασε στη Μονή και βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Για το περιστατικό εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η Μονή «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα».

Όπως σημειώνει, σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, αλλά και με τους Βεδουίνους που είναι ενταγμένοι στη Μονή, κάλεσε τους δέκα μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του να σεβαστούν την τάξη και τους κανόνες.

Στην ίδια ανακοίνωση καταγγέλλει ότι, όταν έφτασε αργά το βράδυ στη Μονή, δέχθηκε επίθεση και προπηλακισμό από «πραξικοπηματίες μοναχούς», οι οποίοι επιχείρησαν να καταλάβουν τον χώρο. Με τη συνδρομή των Βεδουίνων, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του, κατάφερε –όπως αναφέρει– να τους απομακρύνει εκ νέου από τη Μονή Σινά.

«Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», καταλήγει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Τι καταγγέλλουν οι μοναχοί

Τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα στη Μονή Σινά δίνουν οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες το βράδυ από τον Ηγούμενο Δαμιανό.

Οι μοναχοί που σύμφωνα με τον Ηγούμενο είναι «πραξικοπηματίες» μέσω μιας ιστοσελίδας που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Φίλοι Ι. Μονής Θεοβαδίστου Όρους Σινά» ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν την δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδυνά γεγονότα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, οι συνεργάτες του ηγουμένου έσπασαν πόρτες κελιών και ανάγκασαν τους μοναχούς να βγουν έξω, ενώ καταγγέλλουν ότι όλα καταγράφηκαν σε βίντεο από έναν εκ των πατέρων.

Ο διχασμός στη Μονή

15 μοναχοί συνεκλήθησαν και ψήφισαν την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού. Νομοκανονικώς, ανακύπτει το ζήτημα αν είναι κανονική μια σύναξη όπου δεν παρευρίσκεται ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ο «Δικαίος» της Μονής (αναπληρωτής ηγουμένου).

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δήλωσε ότι οι μοναχοί «θα παραδοθούν στον συνετιστικό χαρακτήρα των ιερών κανόνων ώστε να έχουν την ευκαιρία να μετανοήσουν […] και να μη γίνουν πατραλοίες (σ.σ.: πατροκτόνοι)».

Οι 15 μοναχοί επικαλούνται άρθρα του εσωτερικού κανονισμού της Μονής (12 και 35), αν και θεωρείται ότι ο αριθμός τους (15 ή 14, εφόσον ένας θεωρείται ότι είχε μετακινηθεί στον Αθωνα) δεν επαρκεί ώστε να τηρούνται όσα προβλέπει ο κανονισμός, που απαιτεί παρουσία των 2/3 των μοναχών για να να είναι έγκυρες οι αποφάσεις.

Οι μοναχοί απευθύνθηκαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, αναγγέλλοντας τα αποτελέσματα της συνόδου. Στον Ιεροσολύμων απευθύνθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, διαμαρτυρόμενος για τις αντικανονικές πράξεις των μοναχών.

Σημειωτέον ότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Σινά ηγείται αυτόνομης και «αυτοδέσποτης» Αρχιεπισκοπής και απλώς χειροτονείται παραδοσιακώς από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Σημειωτέον, επίσης, ότι η ιδιότητα του ηγουμένου της Μονής, εναντίον της οποίας βάλλουν οι μοναχοί, διακρίνεται από αυτή του Αρχιεπισκόπου, η οποία έχει ευρύτερη συνοδική διάσταση.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος απάντησε μόνο στην επιστολή του Δαμιανού, ερμηνεύοντας την τελευταία ως έκκληση για ανάληψη ευθύνης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ως οιονεί αναγνώριση ότι η Μονή Σινά είναι τρόπον τινά υπό τη δικαιοδοσία ή την ποιμαντική ευθύνη του.

Στην επιστολή του Ιεροσολύμων αναγγέλθηκε η αποστολή τριμελούς αντιπροσωπείας στην Αθήνα υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Αρίσταρχο, ώστε να υπάρξει διαβούλευση με τη Μονή του Σινά.