Μια σχέση που πάγωσε μετά από μια θανατηφόρα σύγκρουση ψηλά στα Ιμαλάια πριν από πέντε χρόνια φαίνεται να ξεπαγώνει. Υπεύθυνος για αυτό φαίνεται ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι δασμοί του.

Για πρώτη φορά από το 2018, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα ταξιδέψει στην Κίνα αυτή την εβδομάδα. Θα συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής που φιλοξενεί ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ. Η επίσκεψη έρχεται μετά την επιβολή από τον Τραμπ τιμωρητικών δασμών 50% στις εισαγωγές από την Ινδία.

Το αποτέλεσμα της συνάντησης κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Το CNN επισημαίνει ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν τώρα να δώσουν τα χέρια, δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα έναντι της παγιωμένης αντιπαλότητας.

Μαζί με τον Μόντι, ηγέτες από τη Ρωσία, το Πακιστάν, το Ιράν και την Κεντρική Ασία θα συναντηθούν με τον Σι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το εφιαλτικό σενάριο για τον Τραμπ

Η παρουσία της Ινδίας στην εκδήλωση μαρτυρά την αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή η εξέλιξη απειλεί να ακυρώσει τις πολυετείς προσπάθειες των ΗΠΑ να καλλιεργήσουν το Νέο Δελχί ως αντίβαρο απέναντι στην ανερχόμενη και όλο και πιο δυναμική Κίνα.

Το ξεπάγωμα της εύθραυστης σχέσης της Ινδίας και της Κίνας έχει ήδη προβληματίσει αναλυτές στις ΗΠΑ. Το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ μπορεί να κάνει Ινδία και Κίνα να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέση ανάγκης.

Είναι δεδομένο ότι οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ινδία ήταν ένα πλήγμα για τον Μόντι. Οι δύο ηγέτες έδειχναν να έχουν χτίσει το δικό τους δίαυλο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Οι ΗΠΑ έχουν ποντάρει στην ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με την Ινδία. Ο στόχος ήταν η αντιμετώπιση μιας όλο και πιο δυναμικής Κίνας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Ωστόσο, οι δασμοί του Τραμπ δείχνουν να βάζουν μπουρλότο σε αυτή την προσπάθεια.

Η απώλεια της Ινδίας θα ήταν «το χειρότερο αποτέλεσμα» για τις ΗΠΑ, δήλωσαν αναλυτές στο CNN. Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Γουανγκ Γι και του πρωθυπουργού Μόντι στο Νέο Δελχί την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν τις πρόσφατες βελτιώσεις στις τεταμένες σχέσεις τους.

«Οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο με γνώμονα τον σεβασμό των συμφερόντων και των ευαισθησιών του άλλου», δήλωσε ο Ινδός ηγέτης.

Πώς άλλαξαν οι σχέσεις Ινδίας – Κίνας

Η πορεία των σχέσεων Ινδίας – Κίνας έχει εξελιχθεί από μια μετα-αποικιακή αδελφοσύνη στη σύγχρονη στρατηγική αντιπαλότητα. Η Ινδία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που σύναψε διπλωματικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας το 1950.

Εκείνη η δεκαετία χαρακτηρίστηκε από ένα κοινό όραμα ασιατικής αλληλεγγύης. Αυτή η εκκολαπτόμενη φιλία διαλύθηκε, ωστόσο, από τον σινο-ινδικό πόλεμο του 1962. Μια σύντομη αλλά βίαιη σύγκρουση που δημιούργησε μια κληρονομιά βαθιάς δυσπιστίας και μια ανεπίλυτη συνοριακή διαμάχη.

Τις επόμενες δεκαετίες, οι ηγέτες των χωρών πήραν μέτρα για την οικοδόμηση οικονομικών δεσμών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του διμερούς εμπορίου. Ωστόσο, οι φονικές συγκρούσεις στην κοιλάδα Γκαλουάν το 2020 – που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 20 Ινδούς και τέσσερις Κινέζους στρατιώτες νεκρούς – ανέτρεψαν βίαια αυτή την ισορροπία.

Τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε μια σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Κίνας. Αφορμή αποτέλεσε η συνάντηση του Μόντι και του Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στη Ρωσία.

Οι δύο πλευρές άρχισαν εκ νέου τις απευθείας πτήσεις που σταμάτησαν μετά την πανδημία του Covid. Το Πεκίνο συμφώνησε πρόσφατα να ανοίξει ξανά δύο τόπους προσκυνήματος στο δυτικό Θιβέτ για τους Ινδούς. Επιπρόσθετα, οι δύο χώρες άρχισαν να εκδίδουν εκ νέου τουριστικές βίζες για τους πολίτες τους.

Η πορεία προς τη σταθερότητα

Πέρυσι, η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας μετά τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του ινδικού υπουργείου Εμπορίου, το διμερές εμπόριο ανάμεσά τους έφτασει τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ινδία εξαρτάται από την Κίνα όχι μόνο για τελικά προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά, αλλά και για τα βασικά ενδιάμεσα προϊόντα και τις πρώτες ύλες που τροφοδοτούν τις δικές της βιομηχανίες. Ωστόσο, αυτή η οικονομική συναλλαγή «ζει» υπό τη σκιά μιας τεταμένης στρατιωτικής πραγματικότητας.

Οι συνομιλίες μεταξύ Μόντι και Σι θα γίνουν την ώρα που τα στρατεύματα των δύο χωρών είναι ανεπτυγμένα στα αμφισβητούμενα σύνορά τους. Αυτή η άλυτη σύγκρουση παραμένει το κύριο εμπόδιο για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε 10 σημεία συναίνεσης για το συνοριακό τους ζήτημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμφωνία.