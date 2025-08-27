Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Τετάρτη σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τετάρτη 27/08
🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική
📍περιοχές #Βοιωτία & #Εύβοια
📍#Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Ικαρία #Κάρπαθο & #Κάσο
🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025