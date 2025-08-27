Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα Τετάρτη σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στις εξής περιοχές: