Τη μεσαία τάξη επιχειρεί να προσεγγίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εστιάζοντας σε αυτήν αλλά και στην ενίσχυση της οικογένειας. Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ θα αφορούν τη συγκεκριμένη τάξη, που αποτελεί κι όλας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Πάντως, στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, τονίζουν ότι αυτό θα γίνει μακριά από τις λογικές των «λεφτόδεντρων», όπως λένε, που υιοθετούν ξανά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παραδέχονται ότι δεν υπάρχουν αυταπάτες ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, όπως π.χ. το δημογραφικό που αποτελεί παγκοσμίως μία μεγάλη κρίση, και μια πληγή στη χώρα μας.

Σημειώνουν με έμφαση, όμως πως πρέπει να ληφθούν κάποια καλά μέτρα υπέρ του, αλλά και γιατί ήρθε η ώρα να στηριχθεί, όπως τονίζουν, περισσότερο η ελληνική οικογένεια και την οποία επιθυμεί η κυβέρνηση να τοποθετήσε στον πυρήνα της πολιτικής της.

Στόχος η αύξηση του εισοδήματος

Τα ίδια στελέχη λένε ότι στόχος της πολιτικής αυτής είναι να αυξάνεται διαρκώς το εισόδημα και των οικονομικά ασθενέστερων και της μεσαίας τάξης. Όπως υποστηρίζουν μεγαλώνουμε την πίτα της οικονομίας με ανάπτυξη, δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και μείωση φόρων. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά από τη μεσαία τάξη, και να τα δώσουμε στους φτωχότερους, θέλουμε να γίνουν πλουσιότεροι όλοι. Δηλαδή, ν’ ανέβει το εισόδημα και των φτωχότερων και της μεσαίας τάξης.

Υπάρχουν δύο δρόμοι να το πετύχεις αυτό. Ένας ουτοπικός κι ένας πραγματικός. Με την φράση αυτή, ρίχνουν τα πυρά τους στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι υιοθετούν έναν ουτοπικό δρόμο προβάλλοντας «λεφτόδεντρα».

Επίθεση στους αδιόρθωτους νοσταλγούς

Συνεχίζουν την επίθεση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι όποιοι εισηγούνται, μαζί με τον κ. Πολάκη, μέτρα που κοστίζουν πάνω από το όριο δαπανών που επιτρέπει σε κάθε χώρα το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ από το 2024, είναι αδιόρθωτοι νοσταλγοί των μνημονίων και της οικονομικής επιτήρησης της χώρας.

Τα οικονομικά μέτρα που εισηγούνται κοστίζουν 7,7 δισ. ευρώ, ενώ το όριο που μπορούμε να κινηθούμε για νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων δεν υπερβαίνει το 1,5 δισεκ. ευρώ. Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, βρίσκονται ήδη για τον ίδιο λόγο σε καθεστώς ευρωπαϊκής επιτήρησης.

Όποιος θέλει να λογίζεται ως υπεύθυνος πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόταση για αύξηση κρατικής δαπάνης με την ισοδύναμη πρόταση μόνιμης αύξησης εσόδων δηλαδή φόρων ή μόνιμης περικοπής δαπανών.