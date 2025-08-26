5 το πρωί: Μακελειό στη Γάζα – Πολιτικός καύσωνας ενόψει ΔΕΘ – Πετάει για το Eurobasket η Εθνική
Διεθνή κατακραυγή προκαλεί η νέα διπλή επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, με απολογισμό τουλάχιστον 20 νεκρούς, ανάμεσα τους και πέντε δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων
1
Συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα
- Πολύνεκρη επίθεση σε νοσοκομείο: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έπεσαν νεκροί κατά τη χθεσινή ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφοι, που συνεργάζονταν με τα διεθνή πρακτορεία Reuters, AP και al Jazeera. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το δεύτερο πλήγμα εξαπολύθηκε αφού διασώστες και δημοσιογράφοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση. Συνολικά, περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου.
- «Τραγική ατυχία»: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως «τραγική ατυχία». Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων» προσθέτοντας πως «οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα» για το συμβάν.
- Καταπέλτης ο αρχηγός IDF: Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ενέτεινε τις προειδοποιήσεις του όσον αφορά τα σχέδια για κατάληψη της Πόλης της Γάζας, καλώντας τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Ο ίδιος επανέλαβε την ανησυχία του ότι το σχέδιο θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 20 εναπομεινάντων ομήρων, που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.
2
Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης-ΠαΣοΚ ενόψει ΔΕΘ
- «Φρένο» από Μαρινάκη: Τέλος στις συζητήσεις για επαναφορά 13ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης στο Δημόσιο, έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας πως το οικονομικό κόστος πίσω από αυτά τα μέτρα δεν είναι βιώσιμο, καθώς συνολικά θα κόστιζαν πάνω από 6,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος του πακέτου παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
- Κόντρα με ΠαΣοΚ: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ΠαΣοΚ, μετά την ανακοίνωση του τομέα Οικονομικών του κόμματος, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για πολιτική εξαπάτηση. «Έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για πολιτικούς απατεώνες», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς.
- Το μέτρο «έκπληξη»: Έπειτα από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει κάνει αποδεκτό το αίτημα να παραταθεί η αναστολή του ΦΠΑ για τα νεόδμητα κτήρια, κάτι που αναμένεται να ανακοινώσει κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ. Έτσι, τα νεόδμητα κτίρια δεν θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% για ολόκληρο το 2026, πιθανόν και το 2027.
3
Το Τομπρούκ επικυρώνει το τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο
- Νέα δεδομένα: Η Βουλή των Αντιπροσώπων στο Τομπρούκ πρόκειται να επικυρώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα το τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο, που είχε υπογραφεί το 2019 μεταξύ της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) της Λιβύης. Η Άγκυρα θεωρεί ότι με την επικύρωση αυτή, νομιμοποιεί τα δυτικά θαλάσσια σύνορά της στη Μεσόγειο.
- Η θέση Γεραπετρίτη: Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, μιλώντας για τις εξελίξεις τόνισε ότι «έχουμε μια πάρα πολύ συγκροτημένη πολιτική σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και τα αποτελέσματα θα φανούν». Μάλιστα, επεσήμανε ότι «στο πεδίο η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή».
- Ξεπαγώνει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Την ίδια ώρα, καθώς πλέον τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα, η Αθήνα εμφανίζεται αποφασισμένη να εκδώσει τις σχετικές NAVTEX εντός του φθινοπώρου, ανεξαρτήτως της σχεδόν βέβαιης και κυρίως έμπρακτης αντίδρασης που αναμένεται από την Άγκυρα, για να προχωρήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο.
4
Απολογείται ο 40χρονος γυναικοκτόνος στο Βόλο
- Τι έδειξε η ιατροδικαστική: Τέμνον όργανο και συγκεκριμένα εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι, προκάλεσε τη θωρακική κάκωση που επέφερε τον θάνατο της 36χρονης. Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό προέκυψε ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.
- Τι ζητάει η Εισαγγελία: Ο 40χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στις 10:00. Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να καθοριστεί, μέσα στην εβδομάδα πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Τα τρία ανήλικα φροντίζει για την ώρα η οικογένειας της μητέρας.
- Τι λέει ο 40χρονος και η κόρη του: Ο 40χρονος υποστήριξε ότι αγαπούσε υπερβολικά τη γυναίκα του και ότι δεν σχεδίαζε να τη σκοτώσει. Εξαγριώθηκε, είπε, όταν εκείνη παραδέχτηκε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό του και τη σκότωσε. Δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά του. Από την πλευρά της η 18χρονη κόρη του, που ήταν μπροστά στο φονικό, είπε πώς όλα τα προκαλούσε η ζήλια του 40χρονου και είπε ότι πλέον δεν θέλει να τον ξαναδεί.
5
Πετάει για το Eurobasket η Εθνική
- Αντίστροφη μέτρηση: Την Τρίτη η Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών θα πετάξει για τη Λάρνακα και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της για το Eurobasket. Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.
- Την Πέμπτη η πρώτη μάχη: Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (28/8, 21:30) απέναντι στην Ιταλία, σε ένα δυνατό πρώτο τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής περιλαμβάνει αναμέτρηση με την Κύπρο (30/8, 18:15), ακολουθεί η Γεωργία (31/8, 15:00), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00), ενώ η αυλαία της φάσης των ομίλων πέφτει με το μεγάλο ματς απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).
- Πρώτο τζάμπολ αύριο: Το Eurobasket αρχίζει την Τετάρτη με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη Λιθουανία να ανοίγει την αυλαία. Οι τέσσερις όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η φάση των ομίλων θα κρατήσει από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 6 Αυγούστου θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.