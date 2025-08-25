Δεν πρόκειται να δοθούν στο Δημόσιο 13ος μισθός, ούτε 13η και 14η σύνταξη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, μετά τις διακοπές του Αυγούστου.

Όπως υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης, το οικονομικό κόστος πίσω από αυτά τα μέτρα δεν είναι βιώσιμο, καθώς η χορήγηση 13ου μισθού θα απαιτούσε 1,5 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τα μέτρα που, όπως είπε, θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μάλιστα, σχολίασε: «Ας μας πει το ΠαΣοΚ ότι θέλει να δοθούν χρήματα μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους και όχι στους συνταξιούχους. Ας μας πουν ότι δε θέλουν να μειωθούν οι φόροι».

Αναφερόμενος στη 13η και 14η σύνταξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο μέτρο θα κόστιζε περίπου 5 δισ. ευρώ, ποσό δυσβάστακτο για τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Ο κόσμος στις εκλογές θα κρίνει. Εμείς θέλουμε να μειωθούν οι φόροι», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.

Επίθεση στον Τσίπρα…

Ιδιαιτέρως αιχμηρό ήταν το σχόλιο κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τη δήλωση του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, όπου ανέφερε ότι του λείπει η πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως «στους μοναδικούς που έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας είναι στους 17 χιλιάδες βαρυποινίτες εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του, με τις αλλαγές και τους νόμους που είχαν περάσει. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος των έγκλειστων». Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε, επίσης, πως είναι δυνατόν να λείπει σε κάποιον η ενεργή πολιτική, όταν είναι εκλεγμένος βουλευτής και δεν έχει μιλήσει ούτε μια φορά στην Ολομέλεια της Βουλής. «Είναι γνωστά τα έργα και οι μέρες του Τσίπρα», πρόσθεσε καταλήγοντας.

…και στο ΠαΣοΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και στο ΠαΣοΚ, τόσο για το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου, κ. Τσουκαλά, αλλά και ύστερα από την ανακοίνωση του τομέα Οικονομικών. Σε υψηλούς τόνους, απάντησε ότι η σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, «είναι μια απόδειξη ότι το ΠαΣοΚ του Ανδρουλάκη πολιτεύεται με όρους εξαπάτησης. Είναι μνημείο εξαπάτησης ή ασχετοσύνης», είπε. Κατηγόρησε παράλληλα τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αλαζονική στάση, σημειώνοντας ότι το ποιος φεύγει και το ποιος έρχεται στην εξουσία, το αποφασίζουν οι πολίτες «και όχι ένα κόμμα του 12-13%». Και κατέληξε: «Εδώ ταιριάζει γάντι αυτό που λέει ο σοφός λαός, το άδειο βαρέλι κάνει περισσότερο θόρυβο».

Δημογραφικό κι εκλογικός νόμος

Αναφορικά με το δημογραφικό, που αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό αγκάθι, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων που θα επικεντρώνονται στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, με την πρόβλεψη να στηριχθούν οι πολύτεκνοι και υπερπολύτεκνοι, αλλά και η μεσαία τάξη.

Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τα όσα είπε ο πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη για το θέμα αυτό, λέγοντας ότι όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχύουν στο ακέραιο. Όμως, είπε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί το άγχος της αντιπολίτευσης, ρίχνοντας τα «βέλη» του κατά του Κώστα Ζαχαριάδη και υποστηρίζοντας ότι ίσως φοβάται μη μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής. «Έχει τοποθετηθεί πολλάκις ο πρωθυπουργός και παρέλκει κάθε νέα απάντηση».

Σε Γυμνάσιο στου Ζωγράφου ο πρωθυπουργός

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτιρίων του, το 1954. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία.

Σε δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Κάθε σχολείο το οποίο ανακαινίζεται, προσφέρει στα παιδιά μας ποιοτικές κτιριακές υποδομές, ειδικά όταν αναλογιστούμε ότι πολλά από τα κτήριά μας είναι παλιά και πολύ ταλαιπωρημένα. Επίσης, κάθε εξωτερικός, προαύλιος χώρος, ο οποίος ανακαινίζεται, μάς επιτρέπει να κάνουμε πράξη αυτή την έννοια του ανοιχτού σχολείου. Ενός σχολείου, δηλαδή, το οποίο θα είναι ανοιχτό στα παιδιά της γειτονιάς και πέραν των ωρών λειτουργίας του, ώστε να μπορούν τα παιδιά να έρχονται, να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις, να αθλούνται, να παίζουν, να είναι μακριά από τις οθόνες των κινητών τους και να κάνουν πιο χρήσιμα και πιο δημιουργικά πράγματα».

Διορισμοί εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, 10.000 σχεδόν μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, 8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων και 993 μόνιμοι διορισμοί μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι διορισμοί αυτοί προστίθενται στους 38.500, που έχουν γίνει από το 2019. Επιπλέον, φέτος θα λειτουργήσουν οκτώ νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ιδρύονται επιπλέον δύο τομείς και έξι ειδικότητες στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Τα ειδικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να έχει την εκπαίδευση που του αξίζει, σε ένα περιβάλλον που σέβεται και καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εργαζόμενοι και μισθοί

Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024 προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα, μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να φτάνει το 3,4%.

Και αυτό, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν σε 5,1%.

Η υπερεργασία στη χώρα μας έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη σε στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών. Μεταξύ αυτών είναι:

η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη και προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό και πλέον στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και

η αύξηση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2024, διενεργήθηκαν 79.207 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 18.264 κυρώσεις και εισπράχθηκαν πρόστιμα ύψους 49,5 εκατ. ευρώ. To 2018, έγιναν 54.294 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 8.473 πρόστιμα ύψους 33,7 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2024 ανήλθε σε 76,4%, έναντι 69,3% το 2019, δηλαδή περισσότεροι από 3 στους 4 μισθωτούς εργάζονται, σήμερα, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συνολικά, το ποσοστό μισθωτών πλήρους απασχόλησης, το 2024, αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2019. Το 2024, οι έλληνες μισθωτοί δούλεψαν, κατά μέσο όρο, 38 ώρες, με αποτέλεσμα η χώρα να βρεθεί στην έβδομη υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, έναντι 38,1 ωρών το 2023.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η αύξηση των μισθών για την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Μεταναστευτικό και ανήλικοι

Νέο πλαίσιο εφαρμόζεται, πλέον, σχετικά με την διαπίστωση της ηλικίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, σε περιπτώσεις όπου ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητά τους.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής καταγραφής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες υποδοχής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Εάν η αρχή ή ο φορέας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών υποδοχής και υπαγωγής, γίνεται παραπομπή στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.

Η διαπίστωση πραγματοποιείται άπαξ και αυθημερόν, με συνδυασμό τριών μεθόδων:

Ιατρική αξιολόγηση σωματικής ανάπτυξης. Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση από ειδικό επιστήμονα. Ακτινογραφία αριστερού καρπού/χεριού για τον προσδιορισμό οστικής ηλικίας.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των αποτελεσμάτων, υπερισχύει η εκτίμηση της ακτινογραφίας. Η διαδικασία διεξάγεται μόνο με έγγραφη συναίνεση του αιτούντος ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Η άρνηση συμμετοχής συνιστά μαχητό τεκμήριο ενηλικότητας, χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Με το νέο πλαίσιο διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της νομιμότητας.