Για την υπερβολική και παθολογική αγάπη προς τη σύζυγό του, την οποία σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές στον Βόλο, μίλησε ο 40χρονος, που θα απολογηθεί αύριο Τρίτη 26/8.

Όπως είπε μιλώντας στο Live News του MEGA εξαγριώθηκε όταν έμαθε ότι το παιδί που έχασε η 36χρονη δεν ήταν δικό του και έριξε τις ευθύνες για τη διάλυση της σχέσης τους στο τρίτο άτομο. Δήλωσε μετανιωμένος για τη δολοφονία, επισήμανε πόσο αγαπάει τα παιδιά του και ζήτησε συγγνώμη.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας.

Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη» είπε.

Γαμπρός 40χρονου: «Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο»

Από την πλευρά του ο σύζυγος της αδερφής του 40χρονου τόνισε ότι ο γαμπρός του δεν είναι ο άνθρωπος που παρουσιάζουν τα κανάλια. Έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που έτρεχε για το μεροκάματο και έριξε το φταίξιμο τόσο σε αυτόν, όσο και στην 36χρονη. «Για τους καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο» είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα είπε στο Live News:

«Δεν είμαι μαζί του σε αυτό που έκανε αλλά δεν ήταν αυτό που παρουσιάζουν όλου. Έτρεχε για το μεροκάματο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι έκανε τα έκανε πάντα για τα παιδιά και τη γυναίκα του. Η γυναίκα του τα ήξερε όλα, και για τα λεφτά και για τα ναρκωτικά. Ο κουνιάδος μου δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη να σκοτώσει έναν άνθρωπο» είπε.

Και συνέχισε: «Είμαι εναντίον του αλλά να μην αμαυρώσουμε όλη τη ζωή του. Αυτά που λένε είναι όλα ψέματα. Τον εξαγρίωσε η ειρωνεία, τον έβριζε, του μιλούσε άσχημα. Το φταίξιμο το ρίχνω και στους δύο. Για τους καταστάσεις που έγιναν φταίνε και οι δύο. Έπρεπε να ζητήσει βοήθεια άμα ισχύουν αυτά που λένε».

Κόρη 40χρονου: «Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου»

Η 18χρονη κόρη του 40χρονου είδε τον πατέρα της να σκοτώνει μπροστά στα μάτια της τη μητέρα της. Μιλώντας στο MEGA απέδωσε τους τσακωμούς του ζευγαριού στη ζήλια του δράστη και τόνισε ότι δεν θέλει να τον δει ξανά μπροστά της.

-Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης γι’ αυτό το λόγο.

-Δεν είχαν ξανά τσακωθεί;

-Είχαν αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, δεν έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε.

Η κόρη της 36χρονης περιγράφει όλα όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας.

-Εσύ ήσουν μπροστά;

-Ναι. Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν. Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά».

Και συνέχισε: «Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου».

-Είχε κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας;

-Κάποτε ναι, φέτος βασικά. Γι’ αυτό τον λόγο, για τον ίδιο λόγο είχε.

-Έπαιρνε το κινητό της μαμάς, έψαχνε τα μηνύματα;

-Ναι, ναι, ναι.