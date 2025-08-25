Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ πλησιάζει, αφού το βράδυ της Πέμπτης η γαλανόλευκη θα μπει στη μάχη του Eurobasket 2025 με στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Την Τρίτη θα πετάξει για τη Λάρνακα και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λεμεσό, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της.

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη (28/8, 21:30) απέναντι στην Ιταλία, σε ένα δυνατό πρώτο τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής περιλαμβάνει αναμέτρηση με την Κύπρο (30/8, 18:15), ακολουθεί η Γεωργία (31/8, 15:00), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00), ενώ η αυλαία της φάσης των ομίλων πέφτει με το μεγάλο ματς απέναντι στην Ισπανία (4/9, 21:30).

Υπενθυμίζουμε ότι μετά το τέλος της φιλικής ήττας από τη Γαλλία, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική 12άδα. Από αυτήν ο τελευταίος παίκτης που κόπηκε ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, μιλώντας για την απόφασή του, ανέφερε τα εξής: «Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».

Η 12άδα της Εθνικής στο Eurobasket

Κώστας Σλούκας Τάιλερ Ντόρσεϊ Γιαννούλης Λαρεντζάκης Βασίλης Τολιόπουλος Δημήτρης Κατσίβελης Κώστας Παπανικολάου Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος Σαμοντούροφ Θανάσης Αντετοκούνμπο Γιάννης Αντετοκούνμπο Ντίνος Μήτογλου Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο όμιλος της Εθνικής στο Eurobasket

Ισπανία Ελλάδα Ιταλία Γεωργία Βοσνία Κύπρος

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Σάββατο 30 Αυγούστου

Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου