Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινή επίθεση εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ανάμεσά στους νεκρούς και πέντε δημοσιογράφοι, ανακοίνωσε αξιωματούχος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα, συνεργαζόταν με το Reuters. Ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, συνεργάτης του ίδιου πρακτορείου, τραυματίστηκε σε δεύτερο πλήγμα, επεσήμαναν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ένας δημοσιογράφος του, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ εξαπολύθηκε αφού διασώστες, δημοσιογράφοι και άλλοι έσπευσαν στον χώρο όπου είχε σημειωθεί η πρώτη επίθεση.

Η απευθείας μετάδοση του Reuters από το νοσοκομείο, την οποία παρείχε ο Μάσρι, διακόπηκε ξαφνικά τη στιγμή του πρώτου πλήγματος.

Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, εκτός από τον Μάσρι και τον Σαλάμα οι άλλοι δύο δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είναι η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα και ο Μοάζ Αμπού Τάχα.

Καρέ καρέ η επίθεση στο νοσοκομείο:

🚨BREAKING :A video documents a horrific Israeli crime: targeting ambulance and civil defense crews as they were rescuing victims and the wounded after Israel bombed Nasser Medical Complex in Khan Younis among them was journalist Hossam al-Masri. pic.twitter.com/hKlZGBIpoa — Gaza Notifications (@gazanotice) August 25, 2025

Πάνω από 240 δημοσιογράφοι νεκροί

Περισσότεροι από 240 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων.

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο όλων των ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου το 2023.

Η κάλυψη των γεγονότων από την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει γίνει από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους, πολλοί από τους οποίους εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για διεθνείς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων πρακτορείων ειδήσεων όπως το Reuters και το Associated Press.

Δυσαρέσκεια από Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

«Πότε συνέβη αυτό;» ρώτησε έναν δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο. «Δεν το ήξερα. Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Ταυτόχρονα, πρέπει να τερματίσουμε αυτό τον εφιάλτη».

Θλίψη στα πρακτορεία

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

“Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ”, δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ ανακοίνωσε ότι διέταξε την άμεση διερεύνηση του χτυπήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Οι IDF επιβεβαιώνουν ότι στρατεύματα πραγματοποίησαν επίθεση στην περιοχή.

Ο στρατός δήλωσε ότι «λυπάται για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε σε άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με το συμβάν και ότι δεν στοχεύει τους δημοσιογράφους».

Νετανιάχου: Τραγική ατυχία

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του λυπάται βαθύτατα για αυτό που περιέγραψε ως “τραγική ατυχία” που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων, αρκετοί μεταξύ αυτών εργάζονταν για διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων που εργάζονταν για λογαριασμό πρακτορείων ειδήσεων και ειδησεογραφικών δικτύων όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

“Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ” στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, διαβεβαιώνοντας ότι “το Ισραήλ προσδίδει σημασία στο έργο των δημοσιογράφων, όπως και του ιατρικού προσωπικού και όλων των αμάχων”.

“Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς. Οι δίκαιοι στόχοι μας είναι η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων πίσω στην πατρίδα”, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Νοσοκομεία και δημοσιογράφοι δεν πρέπει να είναι στόχοι»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των υγειονομικών εγκαταστάσεων αφότου Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον ενός νοσοκομείου στη νότια Γάζα.

«Την ώρα που οι άνθρωποι στη #Γάζα λιμοκτονούν, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση που έχουν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επιδεινώνεται περαιτέρω από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε μήνυμά του στο Χ.

«Δεν μπορούμε να το πούμε αρκετά δυνατά: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις επιθέσεις εναντίον του συστήματος υγείας. Εκεχειρία τώρα!».

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στα πλήγματα, μεταξύ άλλων ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας ήταν κρίσιμη και λάμβαναν ήδη φροντίδα.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) του ΟΗΕ κατήγγειλε σήμερα τη «σοκαριστική» αδράνεια της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, στον απόηχο του βομβαρδισμού εναντίον ενός νοσοκομείου με τουλάχιστον 20 νεκρούς, μεταξύ αυτών 5 δημοσιογράφοι.

Αυτό το πλήγμα έκανε «να σωπάσουν οι τελευταίες φωνές που καταγγέλλουν τον σιωπηλό θάνατο των παιδιών θυμάτων του λιμού», κατήγγειλε ο Φιλίπ Λαζαρινί στο Χ, προσθέτοντας «Η αδιαφορία και η αδράνεια είναι σοκαριστικές».

«Οι δημοσιογράφοι δεν αποτελούν στόχο. Τα νοσοκομεία δεν αποτελούν στόχο», αντέδρασε από την πλευρά της η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα θα έπρεπε να σοκάρει τον κόσμο, όχι να τον βυθίσει σε μια εκκωφαντική σιωπή, αλλά να τον κάνει να αντιδράσει», υπογράμμισε.

Καταδικάζουν Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα πως είναι συγκλονισμένος, αφότου το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πέντε δημοσιογράφοι.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», επισήμανε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

Horrified by Israel’s attack on Nasser hospital. Civilians, healthcare workers and journalists must be protected. We need an immediate ceasefire. — David Lammy (@DavidLammy) August 25, 2025

Η Γερμανία δηλώνει σήμερα “συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων” από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.

“Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα”.

#Journalists and media workers play an essential role in putting the spotlight on the devastating reality of war. We have repeatedly called on the Israeli government to allow immediate independent foreign media access and afford protection for journalists operating in #Gaza. 2/2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 25, 2025

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε το ισραηλινό πλήγμα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας το Ισραήλ να “σεβαστεί το διεθνές δίκαιο”.

“Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης”, δηλώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Εμανουέλ Μακρόν στο τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας με τον εμίρη του Κατάρ.

“Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως”, δήλωσε.