Τέμνον όργανο και συγκεκριμένα εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι, προκάλεσε τη θωρακική κάκωση που επέφερε τον θάνατο της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του ζευγαριού, το πρωί της Παρασκευής, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Κωνσταντά, στον Βόλο, όπου διέμενε η οικογένεια.

Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της άτυχης γυναίκας, που διενεργήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αρμόδια υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, προέκυψε ακόμη -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι στο σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη, στις 10 το πρωί.

Τι ζητάει η Εισαγγελία

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να καθοριστεί, μέσα στην εβδομάδα πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Τα τρία ανήλικα φροντίζει για την ώρα η οικογένειας της μητέρας.

Πάντως, η 18χρονη κόρη της οικογένειας, η μεγαλύτερη εκ των τεσσάρων παιδιών, φέρεται να έχει ζητήσει από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη να αναλάβει η ίδια τη φροντίδα των αδερφών της, μιας και ήδη δουλεύει και μπορεί να εξασφαλίσει την ανατροφή τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «θα γίνω και πατέρας και μάνα για τα αδέρφια μου».

Από την εισαγγελία έχει ζητηθεί ακόμη να εξεταστούν τα στοιχεία που αφορούν στη νοσηλεία του δράστη, σχετικά με τα συμπτώματα που είχε παρουσιάσει, κατά τη διάρκεια παραμονής του στο νοσοκομείο και τις θεραπείες που πιθανόν του παρασχέθηκαν.

Ποιος είναι ο δράστης

Σκληρό και αμετανόητο χαρακτηρίζουν οι Αρχές τον 40χρονο γυναικοκτόνο, αφήνοντας ορφανά από μητέρα τα τέσσερα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 36χρονη. «Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε», ήταν τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο – πάρκινγκ, 200 μέτρα από το σπίτι του.

Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.