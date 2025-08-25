Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Eurobasket 2025 μπήκε στην τελική της ευθεία. Συνολικά 24 ομάδες θα μπουν στη μάχη για τη διεκδίκηση των μεταλλίων, ανάμεσα στις οποίες και η Εθνική Ελλάδος.
Οι τέσσερις όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Eurobasket η φάση των ομίλων θα κρατήσει από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 6 Αυγούστου θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια Novasports και την ΕΡΤ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket
Φάση Ομίλων
Τετάρτη 27 Αυγούστου
- Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
- Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
- Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
- Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
- Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
- Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start
Πέμπτη 28 Αυγούστου
- Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
- Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
- Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News
Παρασκευή 29 Αυγούστου
- Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
- Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
- Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
- Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
- Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
- Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
- Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
- Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
- Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
- Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
- Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
- Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
- Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
- Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
- Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
- Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start
Κυριακή 31 Αυγούστου
- Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
- Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
- Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
- Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
- Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
- Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports
- Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports
- Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports
- Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports
- Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
- Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports
- Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ
- Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports
- Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports
- Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
- Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports
- Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports
- Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports
- Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports
- Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports
- Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
- Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports
- Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports
- Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports
- Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports
- Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ
- Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports
Φάση των «16»
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
- 1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00
- 2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15
- 3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30
- 4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
- 5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00
- 6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15
- 7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30
- 8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45
Προημιτελικοί
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Ημιτελικοί
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
- 13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
- 14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00
Μικρός και μεγάλος τελικός
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
- Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ
- Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ