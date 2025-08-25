Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Eurobasket 2025 μπήκε στην τελική της ευθεία. Συνολικά 24 ομάδες θα μπουν στη μάχη για τη διεκδίκηση των μεταλλίων, ανάμεσα στις οποίες και η Εθνική Ελλάδος.

Οι τέσσερις όμιλοι θα φιλοξενηθούν σε Ρίγα (Λετονία), Τάμπερε (Φινλανδία), Λεμεσό (Κύπρος) και Κατόβιτσε (Πολωνία). Η γαλανόλευκη θα δώσει όλους τους αγώνες της στην Κύπρο όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και την οικοδέσποινα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Eurobasket η φάση των ομίλων θα κρατήσει από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου και από τις 6 Αυγούστου θα αρχίσουν οι νοκ άουτ αναμετρήσεις. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια Novasports και την ΕΡΤ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket

Φάση Ομίλων

Τετάρτη 27 Αυγούστου 

  • Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 13:30 Novasports 4
  • Τσεχία – Πορτογαλία 14:45 Novasports Start
  • Μαυροβούνιο – Γερμανία 16:30 Novasports 4
  • Λετονία – Τουρκία 18:00 Novasports Start
  • Σουηδία – Φινλανδία 20:30 Novasports 4
  • Σερβία – Εσθονία 21:15 Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

  • Ισραήλ – Ισλανδία 15:00 Novasports 4
  • Γεωργία – Ισπανία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
  • Βέλγιο – Γαλλία 18:00 Novasporrts 4
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 18:15 Novasports Start
  • Σλοβενία – Πολωνία 21:30 Novasports 4
  • Ελλάδα – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ News

Παρασκευή 29 Αυγούστου

  • Γερμανία – Σουηδία 13:30 Novasports 4
  • Τουρκία – Τσεχία 14:45 Novasports Start
  • Λιθουανία – Μαυροβούνιο 16:30 Νοvasports 4 & ΕΡΤ1
  • Εσθονία – Λετονία 18:00 Novasports Start
  • Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 20:30 Novasports 4
  • Πορτογαλία – Σερβία 21:15 Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Λιθουανία – Γερμανία 13:30 Novasports 5
  • Τσεχία – Εσθονία 14:45 Novasports 4
  • Ισλανδία – Βέλγιο 15:00 Novasports 6
  • Ιταλία – Γεωργία 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ1
  • Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 16:30 Novasports 5
  • Λετονία – Σερβία 18:00 Novasports 4
  • Γαλλία – Σλοβενία 18:00 Novasports 6
  • Κύπρος – Ελλάδα 18:15 Novasports Start & ΕΡΤ1
  • Μαυροβούνιο – Φινλανδία 20:30 Novasports 5
  • Τουρκία – Πορτογαλία 21:15 Novasports 4
  • Πoλωνία – Ισραήλ 21:30 Novasports 6
  • Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 21:30 Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • Γεωργία – Ελλάδα 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ News
  • Σλοβενία – Βέλγιο 15:00 Novasports 4
  • Ισραήλ – Γαλλία 18:00 Novasports 4
  • Ισπανία – Κύπρος 18:15 Novasports Start
  • Πολωνία – Ισλανδία 21:30 Novasports 4
  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ1

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

  • Σουηδία – Μαυροβούνιο 13:30 Novasports
  • Εσθονία – Τουρκία 14:45 Novasports
  • Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 16:30 Novasports
  • Πορτογαλία – Λετονία 18:00 Novasports
  • Φινλανδία – Λιθουανία 20:30 Novasports
  • Σερβία – Τσεχία 21:15 Novasports & ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

  • Βέλγιο – Ισραήλ 15:00 Novasports
  • Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 15:00 Novasports Start & ΕΡΤ
  • Ισλανδία – Σλοβενία 18:00 Novasports
  • Κύπρος – Γεωργία 18:15 Novasports
  • Γαλλία – Πολωνία 21:30 Novasports
  • Ιταλία – Ισπανία 21:30 Novasports

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

  • Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία 13:30 Novasports
  • Εσθονία – Πορτογαλία 14:45 Novasports
  • Λιθουανία – Σουηδία 16:30 Novasports
  • Τσεχία – Λετονία 18:00 Novasports
  • Φινλανδία – Γερμανία 20:30 Novasports
  • Τουρκία – Σερβία 21:15 Novasports

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία 15:00 Novasports
  • Γαλλία – Ισλανδία 15:00 Novasports
  • Ισραήλ – Σλοβενία 18:00 Novasports
  • Ιταλία – Κύπρος 18:15 Novasports
  • Ισπανία – Ελλάδα 21:30 Novasports Start & ΕΡΤ
  • Πολωνία – Βέλγιο 21:30 Novasports

Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 

  • 1. Β2 – Α3 Novasports / 12:00
  • 2. Α1 – Β4 Novasports / 15:15
  • 3. Β1 – Α4 Novasports / 18:30
  • 4. Α2 – Β3 Novasports / 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

  • 5. Γ1 – Δ4 Novasports / 12:00
  • 6. Δ2 – Γ3 Novasports / 15:15
  • 7. Γ2 – Δ3 Novasports / 18:30
  • 8. Δ1 – Γ4 Novasports / 21:45

Προημιτελικοί

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

  • 9. Νικήτρια 1 – Νικήτρια 5 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
  • 10. Νικήτρια 2 – Νικήτρια 6 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

  • 11. Νικήτρια 3 – Νικήτρια 7 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
  • 12. Νικήτρια 4 – Νικήτρια 8 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Ημιτελικοί

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

  • 13. Νικήτρια 9 – Νικήτρια 10 Novasports & ΕΡΤ / 17:00
  • 14. Νικήτρια 11 – Νικήτρια 12 Novasports & ΕΡΤ / 21:00

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

  • Θέσεις 3-4 17:00 Novasports & ΕΡΤ
  • Τελικός 21:00 Novasports & ΕΡΤ