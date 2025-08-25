Το εθνικό street food του Έλληνα, το αγαπημένο σουβλάκι συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να είναι εξωπραγματική.

Οι εποχές που το πιτόγυρο κόστιζε – τουλάχιστον στην Κρήτη – 2,50 ευρώ ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Η έρευνα του Creta24 σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού, δείχνει πως η τιμή για το αγαπημένο πιτόγυρο σε ψητοπωλεία του Ηρακλείου «έσπασε» το φράγμα των 6 ευρώ, αγγίζοντας ακόμη και τα 6,50 ευρώ.

Μάλιστα, ελάχιστες είναι πια οι περιπτώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, που το πιτόγυρο κοστίζει κάτω από 5 ευρώ





Τι ισχύει στην Αττική

Παράλληλα, στην Αττική ο κόσμος πλέον σκέφτεται διπλά και τριπλά για να αγοράσει ακόμη και ένα τυλιχτό καθώς το κόστος στα ψητοπωλεία ξεκινάει από 3,70 και φτάνει μέχρι και τα 5,20. Ένα καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο ξεκινάει από 2,40 και φτάνει τα 3,70 ενώ μια μερίδα γύρο ή σουβλάκι ξεκινάει από 11 και φτάνει τα 13,5 ευρώ.

Αν μια τετραμελής οικογένεια αποφασίσει να φάει από δύο τυλιχτά ο καθένας θα χρειαστεί να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη καθώς θα χρειαστεί να καταβάλλει από 30 ευρώ μέχρι και 40 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων θα φέρουν νέες ανατιμήσεις, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Κάτι που ενδεχομένως να σταθεροποιήσει την τιμή του τυλιχτού στα 5 ευρώ.