Ανοικτό είναι και πάλι το ‘Αλσος Χωροφυλακής, το οποίο τις τελευταίες μέρες ήταν κλειστό μετά από απόφαση του δήμου Αθηναίων, λόγω του παράνομου χώρου ταφής ζώων συντροφιάς.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, το ‘Αλσος άνοιξε, αφού πρώτο έγινε στο σημείο σχετική απολύμανση από τα συνεργεία του δήμου.

«Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου χώρου», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Όπως είχε γίνει γνωστό στο Άλσος Χωροφυλακής είχαν βρεθεί κουφάρια ζώων, με τον υγειονομικό κίνδυνο να είναι ορατός καθώς στο άλσος παίζουν αρκετά παιδιά.