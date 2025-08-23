Κλειστό παραμένει από σήμερα, Σάββατο (23/8), μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής, μετά την καταγγελία της Δημοτικής Αρχής την Πέμπτη (21/8) για παράνομες ταφές ζώων συντροφιάς στον χώρο, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης καθώς και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, συνδράμοντας τις έρευνες που διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως, επισημαίνοντας: «Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη».