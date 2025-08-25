Τις δικές του προτάσεις ενόψει της ΔΕΘ κατέθεσε με υπόμνημά του προς την Κυβέρνηση και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σε αυτό σημειώνει τη σταθερή ανάπτυξη και τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την άμεση ανάγκη που υπάρχει για παραγωγικό μετασχηματισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «το διεθνές περιβάλλον επιτείνει την ανάγκη για μετασχηματισμό. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αυξανόμενη αβεβαιότητα ως προς τις κατευθύνσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, ο εμπορικός προστατευτισμός, η μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματαγορές και η κλιματική κρίση δημιουργούν ένα ρευστό πλαίσιο».

Σύμφωνα με το ΕΒΕΑ η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα μοντέλο ανάπτυξης, πιο ανθεκτικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Ωστόσο, για να έχει επιτυχία «η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ανασυγκρότηση του κράτους ως επιτελικού εταίρου της ανάπτυξης».

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι «η σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα αποκαλύπτει τις αδυναμίες: η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 81% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 27, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η χώρα δεν έχει ακόμη καλύψει το χαμένο έδαφος σε όρους ευημερίας και παραγωγικής δυναμικής».

Οι 12 άξονες του υπομνήματος

Επιτάχυνση του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ψηφιακή μετάβαση και τεχνολογική καινοτομία Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο Εκσυγχρονισμός της Εργατικής Νομοθεσίας και κάλυψη των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό Αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης Μείωση διοικητικού κόστους Μείωση ενεργειακού κόστους Δημοσιονομική σταθερότητα και έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ασφαλιστική και φορολογική σταθερότητα Οριζόντιες στρατηγικές Πλαίσιο παρεμβάσεων για την Αττική

Δείτε αναλυτικά το υπόμνημα