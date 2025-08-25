Κάλεσμα για συγκρότηση ενός Ενιαίου Αυτοδιοικητικού Μετώπου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), απευθύνει σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους από όλη τη χώρα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συνάντηση δημάρχων

Μάλιστα, προσφάτως έγινε πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, εκλεγμένων στα κεντρικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, με πρωτοβουλία του κ. Δούκα, ο οποίος διαπίστωσε ότι «μεγάλα προβλήματα του θεσμού επιδεινώνονται, όπως είναι τα οικονομικά, ενώ προστίθενται και νέα όπως οι αποτυχημένες κυβερνητικές πολιτικές στα θέματα της Πολιτικής Προστασίας και στα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης του νερού και των απορριμμάτων».

«Απούσα» η Αυτοδιοίκηση από τα κυβερνητικά σχέδια

Σημείωσε δε ότι παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, και φέτος η Αυτοδιοίκηση απουσιάζει από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενόψει ΔΕΘ.

Δούκας: Ζητεί σύγκληση της ΚΕΔΕ

Ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» ζητεί έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και συνάντηση με τον πρωθυπουργό, πριν την ΔΕΘ, προκειμένου να συζητηθούν:

– Η ενίσχυση των δήμων από το πρωτογενές υπερπλεόνοσμα των 7,9 δισ. ευρώ.

– Ο επανασχεδιασμός της Αντιπυρικής Προστασίας, καθώς και φέτος χιλιάδες στρέμματα γης, σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.

– Η άμεση ανάκληση των κυβερνητικών σχεδίων για την διαχείριση του νερού και των απορριμμάτων και την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι αιρετοί», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, «δεν μπορούν να παραμένουν θεατές σε πολιτικές που επιδεινώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υπονομεύουν τις προσπάθειες των δήμων να δράσουν αποτελεσματικά».