Με κυρώσεις απειλεί εκ νέου τη Ρωσία ο Ντόναλντ Τραμπ εάν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες δεν υπάρξει πρόοδος προς την ειρήνη στην Ουκρανία, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη Μόσχα μία εβδομάδα μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θα αποφασίσω τι θα κάνουμε, και θα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, αν θα πρόκειται για βαριές κυρώσεις ή υψηλούς δασμούς ή και τα δύο, ή αν δεν κάνουμε τίποτα και πούμε “είναι δική σας υπόθεση”», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την επίθεση της Ρωσίας σε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, που προκάλεσε πυρκαγιά και τον τραυματισμό εργαζομένων.

«Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό, ούτε με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει μια συνάντηση ανάμεσα σε εκείνον και τον Πούτιν, την ώρα που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση δεν είναι έτοιμη.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα καλέσει τον Πούτιν να τον συναντήσει, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βρεθεί λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είχε δηλώσει πως ξεκίνησε τις προετοιμασίες για μια συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη τη Δευτέρα, που ακολούθησε τη συνάντησή τους στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κωλυσιεργεί. «Η συνάντηση είναι ένα από τα κλειδιά για να τελειώσει ο πόλεμος», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Και επειδή δεν θέλουν να τελειώσει, θα ψάχνουν τρόπους να την αποφύγουν». Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε στο NBC ότι δεν υπάρχει ατζέντα για μια τέτοια σύνοδο.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν υπάρξει έτοιμη ατζέντα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία», ανέφερε.

Η δήλωση αυτή επανέλαβε τη γνωστή ρητορική της Μόσχας ότι μια συνάντηση των ηγετών είναι αδύνατη αν δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ερωτηθείς για τα σχόλια Λαβρόφ και τα επόμενα βήματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε. Θα δούμε αν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συνεργαστούν. Είναι λίγο σαν το λάδι με το ξίδι Δεν τα πάνε και πολύ καλά για προφανείς λόγους».

«Ο Πούτιν μπορεί να έρθει στο Μουντιάλ»

Ο Τραμπ είχε αποσύρει το ενδεχόμενο κυρώσεων πριν από τη σύνοδο του στο Άνκορατζ με τον Πούτιν. Όμως, στο ίδιο γεγονός στον Λευκό Οίκο όπου αναφέρθηκε σε πιθανές κυρώσεις, έδειξε μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στο κόκκινο χαλί της Αλάσκας, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιθυμεί να παραστεί στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ.

«Θα το υπογράψω γι’ αυτόν. Μου έστειλαν μία φωτογραφία, και σκέφτηκα ότι θα θέλατε να τη δείτε. Είναι από έναν άνδρα που λέγεται Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πιστεύω ότι θα έρθει, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι, θα δούμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Τα σχόλιά του δεν αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί από διεθνείς διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ, μετά την εισβολή του 2022 στην Ουκρανία, και δεν συμμετέχει στα προκριματικά για το τουρνουά του 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό.

Κατά την επίσκεψή του σε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας. «Με την άφιξη του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι φάνηκε επιτέλους ένα φως στο τέλος του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», είπε.

Το μέτωπο στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί από τη ρωσική εισβολή του 2022, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι πάνω από ένα εκατομμύριο στρατιώτες και από τις δύο πλευρές έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Οι μάχες συνεχίζονται αδιάκοπα, με αμφότερες τις πλευρές να πλήττουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η Ρωσία διατηρεί την πάγια απαίτηση να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει σε δύο ανατολικές περιοχές, ενώ προτείνει να «παγώσει» η γραμμή του μετώπου σε δύο νότιες περιοχές που θεωρεί δικές της και ενδεχομένως να επιστρέψει μικρά τμήματα άλλων εδαφών.

Ο Ζελένσκι, στο μεταξύ, έχει εγκαταλείψει την απαίτηση για μακρά κατάπαυση πυρός ως προϋπόθεση μιας συνάντησης κορυφής, αν και έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί «υπό την κάννη του όπλου».

Στη συνέντευξη Τύπου με τον Ρούτε, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας της χώρας του, οι οποίες –όπως είπε– θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι επίθεση σε ένα κράτος-μέλος ισοδυναμεί με επίθεση σε όλα.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε τόνισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι αρκετά ισχυρές ώστε η Ρωσία να μην αποτολμήσει ξανά επίθεση. «Στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι απαραίτητες, και αυτό είναι που τώρα εργαζόμαστε να οριστικοποιήσουμε», υπογράμμισε.