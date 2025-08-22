Στις καλένδες της διεθνούς διπλωματίας την ώρα βέβαια που στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία οι ανταλλαγές πυρών και οι ρωσικές προελάσεις συνεχίζονται ασταμάτητα, καταλήγει όπως καταδεικνύεται από τις εξελίξεις, τις δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ, του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομόλογου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αντίθετες πορείες

Οι ελπίδες για μια συνάντηση που θα μπορούσε να φέρει τη λήξη του πολέμου, είχαν καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να αποδείξει παγκοσμίως ότι είναι ειρηνοποιός. Τελικά, όμως οι αντίθετες πορείες που τράβηξαν από τη μια η Μόσχα και από την άλλη το Κίεβο και οι Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μετά τη σύνοδο της Αλάσκας και τη συζήτηση με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, απομάκρυναν την ευόδωση των… προεδρικών ελπίδων για ένα Νόμπελ Ειρήνης.

Λαβρόφ: «Δεν είναι έτοιμη η ημερήσια διάταξη και ο Ζελένσκι λέει σε όλα «όχι»»

Την παραπομπή μιας συνάντησης Πούτιν- Ζελένσκι στις καλένδες, ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κατά την διάρκεια συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press with Kristen Welker» του NBC, υποστήριξε πως: «Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση. Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη αυτής της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη. Και αυτή η ημερήσια διάταξη δεν είναι καθόλου έτοιμη».

Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να μην αποτελούν μια κοφτή άρνηση από πλευράς της Ρωσίας μιας τέτοιας συνάντησης, όμως σίγουρα δεν είναι αρκετές για να πανηγυρίσει μια «ειρηνευτική» νίκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Λαβρόφ υποστήριξε στην ίδια συνέντευξη ότι από την πλευρά της η Ρωσία συμφώνησε να επιδείξει ευελιξία σε μια σειρά από ζητήματα που έθεσε σαν προϋποθέσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ουάσινγκτον θα ήθελε τα εμπόλεμα μέρη να αποδεχτούν «αρκετές αρχές» για μια μελλοντική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των συζητήσεων για ανταλλαγές εδαφών. Όμως όπως τόνισε: «Ο Ζελένσκι είπε «όχι» σε όλα αυτά». Μετά από αυτό έγινε πιο… συγκεκριμένος για το τι μέλλει γενέσθαι λέγοντας: «Πως μπορούμε να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο που προσποιείται ότι είναι ηγέτης».

Οι δηλώσεις αυτές του Λαβρόφ έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων δηλώσεων του ίδιου.

Τραμπ: «Θα δούμε σε δύο βδομάδες»

Από την πλευρά του και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να δίνει χρόνο για μια συνάντηση, εν αντιθέσει με την στάση που τηρούσε το προηγούμενο διάστημα που ζητούσε επιτακτικά να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Όπως ανέφερε «σε δύο εβδομάδες» θα γνωρίζει εάν είναι εφικτό να επιτευχθεί πρόοδος στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ έκανε ξανά αναφορά στην πιθανότητα να επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με καμία από τις προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία. «Υπάρχει τεράστιο μίσος εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω, σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε πού βαδίζω» ανέφερε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα αποφασίσει τότε εάν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα κάνει τίποτα απολύτως και απλώς θα πει στις δύο πλευρές «είναι δικός σας αυτός ο πόλεμος».

Νωρίτερα, σε άλλες δηλώσεις του είχε δώσει μια πρόγευση σχετικά με την στάση του αυτή, σχολιάζοντας πως: «Θα δούμε εάν ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα εργαστούν από κοινού. Ξέρετε, είναι κάπως σαν το λάδι με το ξύδι. Δεν τα πάνε πολύ καλά, για προφανείς λόγους».

Στις δηλώσεις του αυτές ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επιπλέον να έχει αμφιβολίες και για το εάν μια τριμερής -η οποία ήταν μια ιδέα που πριν από μια εβδομάδα ο ίδιος διακινούσε σαν την απόλυτη κίνηση που θα δώσει οριστική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας- ανάμεσα στον ίδιο και τους Πούτιν- Ζελένσκι, είναι αναγκαία. Όπως είπε χαρακτηριστικά θα προτιμούσε να μην παραστεί σε μια τέτοια συνάντηση.

Κάγια Κάλας: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη. Γελάει και συνεχίζει να δολοφονεί»

Το συμπέρασμα που βγαίνει τόσο από τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις όσο και από το τι ακολούθησε τις συνόδους και τις συναντήσεις για την Ουκρανία των προηγούμενων ημερών, συνόψισε από την πλευρά της ΕΕ, η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας η οποία ξεκαθάρισε πως: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν τηρεί καμία από τις υποσχέσεις που δίνει. Απλώς γελάει, δεν σταματάει τις δολοφονίες, αλλά τις αυξάνει».

Όπως συμπλήρωσε: «Βλέπετε Ευρωπαίους, Ουκρανούς, Αμερικανούς να θέλουν ειρήνη και να καταβάλλουν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για να την επιτύχουν, ενώ η Ρωσία απλώς κωλυσιεργεί, είναι σαφές ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη».