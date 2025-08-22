Την πρόθεση του να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, πέραν της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε χωρίς καμία αιδώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από το Οβάλ Γραφείο.

Εκ νέου απειλές κατά Σικάγο, Νέας Υόρκης και Σαν Φρανσίσκο

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σχεδιάζει την επέκταση της «πάταξης της εγκληματικότητας», μετά από την πρωτεύουσα και στο Σικάγο που «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», είπε. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ διατυπώνει τέτοιες απειλές, εναντίον πόλεων που ελέγχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα και μάλιστα κατά το παρελθόν, έχει χρησιμοποιήσει επίσης αυτή τη ρητορική για να παρέμβει στην πολιτική ζωή της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα κατά του υποψήφιου Ζοράν Μαμντάνι, τον οποίο έχει στοχοποιήσει σαν «τρελό» και «κομμουνιστή».

Μέτωπο Τραμπ με Δημοκρατικούς δημάρχους

Η επίθεση κατά του Μαμντάνι, πριν καν αυτός γίνει δήμαρχος, όμως καταδεικνύει και ότι η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει την εθνοφυλακή σε πόλεις και να παίρνει τον έλεγχο των τοπικών αρχών είναι στρατηγική επιλογή. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από το γεγονός ότι στις σημερινές δηλώσεις του προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί» απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο. «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Με όπλα πλέον οι Εθνοφρουροί

Ένα στέλεχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν.

«Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.