Δεν έχει τέλος το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία και την τη συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό παραγωγό Τοντ Στάρνες, δήλωσε ότι θα γνωρίζει αν τελικά επιτευχθεί ειρήνη μέσα στις «επόμενες δύο εβδομάδες» και πως αν κριθεί αναγκαίο θα υιοθετηθεί μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μία διαφορετική προσέγγιση» είπε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις Τραμπ έρχονται μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα και με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, εκεί που ανακοινώθηκε μια συνάντηση των δύο, που θα ακολουθηθεί από μια τριμερή με τον Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έριξε τα βέλη του στη Μόσχα, τονίζοντας ότι τα «σήματα που στέλνει είναι απρεπή» και κατηγορώντας τον Πούτιν ότι «προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη συνάντησης». Μάλιστα για να τονίσει ότι η Ρωσία αποφεύγει τις ουσιαστικές συνομιλίες αναφέρθηκε στις επιθέσεις που εξαπολύει με drones και δεκάδες πυραύλους.

Οι όροι του Πούτιν για τη σύναψη ειρήνης

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters ο ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμίρ Πούτιν ζητά από την Ουκρανία να εγκαταλείψει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, να παραιτηθεί από την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη και να αποκλείσει την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στο έδαφός της.

Οι όροι αυτοί μάλιστα φαίνεται πως τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, στην πρώτη ρωσοαμερικανική σύνοδο κορυφής έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Στη νέα του πρόταση ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτηση του να αποσυρθεί πλήρως η Ουκρανία από τα τμήματα του Ντονμπάς και σε αντάλλαγμα η Μόσχα θα σταματήσει την προέλαση της στις γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Ρωσία σήμερα ελέγχει περίπου το 88% του Ντονμπάς και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι ιδές πηγές.

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και παράλληλα να λάβει επίσημη δέσμευση από τη συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά.

Ο Πούτιν επιθυμεί επίσης να μπουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό αλλά και να υπάρξει συμφωνία ότι δεν θα αναπτυχθούν δυτικά στρατεύματα επί του εδάφους της Ουκρανίας ως μέρος ειρηνευτικής δύναμης.

Κάτι τέτοιο έρχεται σε απευθείας σύγκρουση με το προαπαιτούμενο της ύπαρξης εγγυήσεων ασφαλείας που έχουν θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ουκρανία και οι σύμμαχοι της.

Όπως φαίνεται λοιπόν, οι δύο πλευρές παραμένουν σε μεγάλη απόσταση, περισσότερα από τρία χρόνια αφότου ο Πούτιν διέταξε την αποστολή χιλιάδων ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία σε μια ολοκληρωμένη εισβολή στη χώρα, η οποία ήρθε ως συνέχεια της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014.