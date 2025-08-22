Ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτυπά με μια αινιγματική ανάρτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή τη φορά με ποδοσφαιρικούς όρους.

Σύμφωνα με το σχόλιό του στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος, σημειώνει ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πιθανότητα να νικήσει όσο περιορίζεται σε αμυντικό ρόλο, ενώ επιρρίπτει στον Τζο Μπάιντεν την ευθύνη για την αδυναμία αυτή.

Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι αναμένονται «ενδιαφέρουσες εξελίξεις» στο μέτωπο, δημιουργώντας νέο κύμα εικασιών για τις θέσεις που θα υιοθετήσει αν επιστρέψει στην εξουσία.

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτεθείς στη χώρα του επιτιθέμενου. Είναι σαν μια ομάδα που έχει εξαιρετική άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσει!», έγραψε χαρακτηριστικά. «Έτσι είναι και με την Ουκρανία και τη Ρωσία», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι «περιόρισε την Ουκρανία μόνο σε αμυντικό ρόλο», κάτι που –όπως είπε– μηδένισε τις πιθανότητες νίκης.

«Ο διεφθαρμένος και ανίκανος Μπάιντεν δεν άφησε την Ουκρανία να αντεπιτεθεί. Πώς λειτούργησε αυτό; Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν πρόεδρος», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για «ενδιαφέρουσες εξελίξεις» στο μέτωπο.