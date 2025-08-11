Σε μια κίνηση που τουλάχιστον στο εσωτερικό των ΗΠΑ κρίνεται περισσότερο ως μια επίδειξη ισχύος και αυταρχισμού, παρά ως μια πραγματική αναγκαιότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως προς την δημόσια ασφάλεια» κάτι που επιτρέπει να περάσει η Περιφέρεια της Κολούμπια υπό πλήρη ομοσπονδιακό έλεγχο.

Με την «κατάληψη» της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι τον ομοσπονδιακό έλεγχο της αστυνομίας της Ουάσινγκτον και αναπτύσσει, όπως ανακοίνωσε 800 μέλη της Εθνοφρουράς σε μια προσπάθεια να καταστείλει το έγκλημα.

Ακραία ρητορική από τον Ντόναλντ Τραμπ

Στην συνέντευξη Τύπου, όπου εμφανίστηκε μαζί με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, τον Διευθυντή του FBI Κας Πατέλ, τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ, τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και την Εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ακραία ρητορική υποστηρίζοντας πως: «Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενα πλήθη άγριων νέων, μανιακούς υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγους, και δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Ξέρετε έχουμε φτωχογειτονιές εδώ. Θα τις ξεφορτωθούμε. Ξέρω ότι δεν είναι πολιτικά ορθό. Θα αρχίσετε να λέτε, «Α, τι απαίσιο»».

Όπως δε συμπλήρωσε: «Ξέρετε, λατρεύουν να φτύνουν τους αστυνομικούς στο πρόσωπο καθώς αυτοί απλά στέκονται εκεί με την στολή τους. Απλά στέκονται και τους φωνάζουν ένα εκατοστό μακριά από το πρόσωπό τους, και μετά αρχίζουν να φτύνουν στο πρόσωπό τους. Και τους είπα, «πείτε τους ότι εσείς φτύνετε, και εμείς χτυπάμε», και τους χτυπούν πολύ δυνατά».

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης, ο οποίος δίνει στο Κογκρέσο την απόλυτη εξουσία στην Περιφέρεια της Κολούμπια, αλλά επιτρέπει στους κατοίκους της να εκλέγουν δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο, ο Τραμπ μπορεί να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο του αστυνομικού τμήματος της περιφέρειας εάν κρίνει ότι «υπάρχουν ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

Όπως ανακοινώθηκε, ο Τέρι Κόουλ, ο διοικητής της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), θα αναλάβει πλέον επικεφαλής του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας για λογαριασμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο Κόουλ ορκίστηκε ως διοικητής της DEA τον Ιούλιο.

Τα επίσημα στοιχεία δεν δικαιολογούν την κίνηση… τόσο το χειρότερο για αυτά

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ και η κυβέρνηση του επιμένουν ότι η Ουάσινγκτον έχει παραδοθεί σε ένα όργιο εγκληματικότητας, τα επίσημα στοιχεία περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον μειώθηκε κατά 35% το 2024 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Τα στοιχεία από την περιφέρεια δείχνουν επίσης ότι η βίαιη εγκληματικότητα έχει μειωθεί μέχρι στιγμής το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η οργή του Τραμπ εναντίον των τοπικών Αρχών που είναι Δημοκρατικοί, εκφράστηκε έπειτα από επίθεση που δέχθηκε ένα πρώην στέλεχος του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) κατά τη διάρκεια κλοπής αυτοκινήτου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, αμφισβήτησε αυτούς τους αριθμούς και οριακά παρουσίασε την Ουάσινγκτον πιο επικίνδυνη από την Μπογκοτά και την Πόλη του Μεξικού για τον αριθμό των ανθρωποκτονιών.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν υποστηρίξει ότι τα επίσημα στοιχεία είναι παραποιημένα από έναν διοικητή της αστυνομίας της Ουάσινγκτον που τέθηκε σε αργία.

Η «κατάληψη» προετοιμαζόταν μέρες – Ενδεχόμενο να υπάρξει συνέχεια

Τις προηγούμενες μέρες ο Λευκός Οίκος είχε ενισχύσει όλες τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου σε όλη την περιφέρεια, στο πλαίσιο της καταστολής του εγκλήματος. Αστυνομικοί από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), το FBI και άλλες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν σε όλη την πόλη. Υπήρξαν υπόνοιες ότι ανάλογα με τις ανάγκες θα μπορούσε να στείλει ακόμα και τον στρατό.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην ομιλία του υπονόησε ότι δεν είναι απίθανο αντίστοιχα μέτρα να ληφθούν και σε άλλες πόλεις, όπως επί παραδείγματι στην πρωτεύουσα το Ίλινοϊ, το Σικάγο, αλλά και στην Πόλη της Νέας Υόρκης.

Ο Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί με ανάπτυξη της Εθνοφρουράς τη Νέα Υόρκη και την ανάληψη του ελέγχου της από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Την περασμένη εβδομάδα προετοιμάζοντας το έδαφος για την κίνηση εναντίον της Ουάσινγκτον, είχε επιτεθεί με αισχρό τρόπο στον πιθανό επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του θα αναλάβει τον έλεγχο της, εάν ο «κομμουνιστής» εκλεγεί δήμαρχος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η κίνηση Τραμπ έρχεται την ώρα που δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες προ μηνών παραβίασε την σχετική νομοθεσία που απαγορεύει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την επιβολή του νόμου στο εσωτερικό των ΗΠΑ (Posse Comitatus Act).