Η αίσθηση που αναδύεται σήμερα από τον κόσμο γύρω μας είναι η έλλειψη κανονικότητας. Οι λαοί πλήττονται, άλλοι από πολέμους διεκδίκησης κυριαρχίας των αρχηγών τους και άλλοι από τις άθλιες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και από την ανικανότητα των κυβερνώντων. Η πολιτική στην ηθοποιό της έννοια απαξιώνεται, οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη παραγράφονται, και οι κοινωνίες βαδίζουν πλέον με το ChatGPT και… ό,τι ήθελε προκύψει!

Ενάντια, λοιπόν, στη θλιβερή αυτή πραγματικότητα, πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθώ σε ένα όραμα, όραμα παγκόσμιο ενός έλληνα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Νορθίστερν της Βοστώνης, του Νίκου Σούκου, από τους Πενταγιούς της ορεινής Δωρίδας. Ο καθηγητής έχει ιδρύσει εργαστήριο εφαρμοσμένης μοριακής Φωτοϊατρικής, και οι έρευνές του έχουν βραβευθεί από Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Η.Π.Α. Οραματίστηκε, λοιπόν, ο ίδιος τη λειτουργία ενός ορμητηρίου σκέψεων, ιδεών, ιδανικών και αξιών στην υπηρεσία του Παγκόσμιου Ανθρώπου.

Είναι πραγματικά σημαντικό το γεγονός ότι ένας διεθνούς κύρους οραματιστής καθηγητής τιμά με την ίδρυση μιας Οικουμενικής Σχολής Ελεύθερου Λόγου, την γενέτειρά του, τους Πενταγιούς.

Η Σχολή αυτή με την επωνυμία «Ο Κόσμος» ιδρύθηκε από τον Νίκο Σούκο στο Λονδίνο το 1993 και μετονομάστηκε το 1998 σε Οικουμενική Σχολή Ελεύθερου Λόγου (ΟΣΕΛ). Ο όρος «λόγος» χρησιμοποιήθηκε από τον Ηράκλειτο, για να δηλώσει τη λογική αρχή που κυβερνάει τον κόσμο, και σήμερα έχει εκλείψει!

Η ΟΣΕΛ φιλοξενείται στον πρώτο όροφο του κληροδοτήματος Αλεξάνδρου Παπούλια στο χωριό καταγωγής του ιδρυτή της, τους Πενταγιούς (ή Πενταγιού), που βρίσκονται στην επαρχία Δωρίδας του νομού Φωκίδας, δύο ώρες από τους Δελφούς.

Οι δραστηριότητες της ΟΣΕΛ είναι, πράγματι εντυπωσιακές. Από το 2023 λειτουργεί εκεί θερινό τμήμα με την ονομασία Βαρδουσιακή Σχολή Επιστήμης και Φιλοσοφίας, απέναντι από τα Βαρδούσια Ορη. Δίνονται, εξάλλου, υποτροφίες σε μαθητές Λυκείου για παρακολούθηση θερινών μαθημάτων με επιστημονικά θέματα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Τεχνολογίας. Δίνεται έτσι η μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν τη συνολική αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνουν και όχι ενός κόσμου που δεν υπάρχει. Ετσι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τις προκλήσεις στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Το 2024 έγιναν μορφωτικές εκδηλώσεις στη μνήμη του εμβληματικού μεταρρυθμιστή της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, του καθηγητή Ψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου (1926 – 2018) από το Χρισσό Φωκίδας. Πολυσχιδής προσωπικότητα, που στάθηκε σε όλη του τη ζωή απέναντι στις διάφορες μορφές πίεσης των ανθρώπων. Στα χρόνια της δικτατορίας στρατεύθηκε σε αντιστασιακή οργάνωση και κατά την περίοδο εξέγερσης του Πολυτεχνείου στάθηκε ως γιατρός στο πλευρό των φοιτητών. Αφοσιώθηκε στην Κοινωνική Ψυχιατρική και στη Φωκίδα ξεκίνησε μια ψυχιατρική μεταρρύθμιση με την δημιουργία κινητής μονάδας, που περιέθαλπε στα σπίτια τους, όσους είχαν ανάγκη.

Ιδρυσε, εξάλλου, και Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την προεδρία της συζύγου του, δρ. Αθηνάς Φραγκούλη – Σακελλαροπούλου. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί με νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία να υποβαθμίσει την Κοινωνική Ψυχιατρική. Αυτό θα είναι μεγάλο σφάλμα, και η ΟΣΕΛ θα στηρίξει δυναμικά κάθε προσπάθεια προς αποτροπή αυτής της απαράδεκτης υποβάθμισης.

Ευτύχημα, πράγματι, θα ήταν να λειτουργούσαν τέτοιες σχολές σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. Ουτοπικές, θα πείτε, τέτοιες σκέψεις για την εποχή μας! Και όμως, το όραμα του καθηγητή Ν. Σούκου έγινε πραγματικότητα, και η θέληση το έκανε να καρποφορήσει.

*Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.