Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες παζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
