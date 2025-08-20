Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πηγάδι Ηλείας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες παζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.