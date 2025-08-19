Φωτιά ξέσπασε τώρα στην Κερατέα και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο βρίσκεται κοντά στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Κερατέας προς Λαύριο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 63 πυροσβέστες να φτάνουν στο σημείο, με 23 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

Επίσης, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και δύο ομάδες πεζοπόρων, προκειμένου να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.