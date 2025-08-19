Ο πύρινος εφιάλτης χτύπησε και το φετινό καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος νεκρός, δεκάδες περιουσίες κατεστραμμένες, 454.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Η Ελλάδα, μετρά άλλη μια μαύρη χρονιά πυρκαγιών, με τις μεγαλύτερες καταστροφές να εντοπίζονται σε Χίο, Πρέβεζα, Αττική και Κορινθία.

Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι με εκατοντάδες φωτιές σε όλη τη χώρα. Ο μέχρι τώρα απολογισμός; Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δεκάδες περιουσίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, και 454.000 στρέμματα κάηκαν.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, η φετινή είναι η πέμπτη μέχρι τώρα χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών.

Αρνητική πρωτιά από το 2007 με πάνω από 2,7 εκατ. καμένες εκτάσεις. Το 2023 ξεπέρασαν το 1,7 εκατομμύριο, στο 1,3 εκατ. το 2021, πάνω από μισό εκατομμύρια καμένες εκτάσεις το 2012 και σχεδόν μισό εκατομμύριο φέτος.

«Το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει καεί μέχρι στιγμής είναι στη Χίο με δύο πυρκαγιές των 70 και 40 χιλιάδων στρεμμάτων, έχουμε συνολικά 110 χιλιάδες στρέμματα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της έκτασης του νησιού πάνω από το 15%, πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβεζας, στην περιοχή της Αττικής στην Κερατέα, στην Κορινθία με την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή του Φενεού», αναφέρει ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα.

«Πριν από 15 ημέρες στην Ισπανία ήταν καμένα περίπου 500.000 στρέμματα αλλά μέσα σε 15 ημέρες προστέθηκαν 3 εκ. στρέμματα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση γιατί οι μετεωρολογικές συνθήκες, κλιματικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε και η ξηρασία μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές», προσθέτει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ομολογία για εμπρησμούς

Το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε έκταση με μπάζα στην περιοχή της Ανάληψης του Δήμου Μεσσήνης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα.

Στη Μυτιλήνη, 57χρονος ομολόγησε ότι προκάλεσε τέσσερις φωτιές στις 15 Αυγούστου σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στο ανακριτικό της Πυροσβεστικής κίνητρό του ήταν να εκδικηθεί συμπολίτες του.

Για αύριο, Τετάρτη, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Σάμο, την Ικαρία, τους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου. Υψηλός ο κίνδυνος και σε Εύβοια, Στερεά και Πελοπόννησο.