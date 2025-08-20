Τα σημαντικά προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που καταγράφονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτυπώνονται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat και αφορούν στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024»

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία και ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, ανέρχεται σε 21,9%. Πρόκειται για μακράν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,6%.

Ενδεικτικό της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα είναι ότι στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Φινλανδία με ποσοστό 12,4% και η Εσθονία με 11,2%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Τα μεγάλο χάσμα

Ανησυχητικό για τη χώρα μας είναι και το τεράστιο χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια επηρεάστηκαν περισσότερο, με το 6,0% αυτών να αναφέρει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, σε σύγκριση με το 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν.

Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (12,7 ποσοστιαίες μονάδες ), τη Ρουμανία (10,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Λετονία (9,9 ποσοστιαίες μονάδες). Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα το ποσοστό των Ελλήνων που κινδυνεύουν από φτώχεια και δεν έλαβαν την αναγκαία περίθαλψη είναι μεγαλύτερο του 32 %.

Οι θριαμβολογίες Άδωνη Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργίας, αναφερόμενος στο ΕΣΥ, περιγράφει «ένα γιγαντιαίο οργανισμό με 127 Νοσοκομεία, +100.000 προσωπικό, 360 ΚΥ, 1500 Περιφεριακά Ιατρεία. Έναν οργανισμό που διαχειρίζεται ημερησίως +85.000 περιστατικά δηλ +25.000.000 περιστατικά τον χρόνο».

Υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ γίνεται διαρκώς καλύτερο προσθέτοντας ότι από τις απαντήσεις των ασθενών το 75% δηλώνουν ευχαριστημένοι από το επίπεδο της νοσηλείας τους, το 86% ότι χειρουργήθηκαν στην ώρα τους, το υπόλοιπο 14% ότι σε ποσοστό 74% ενημερώθηκε για την αλλαγή εγκαίρως, το 93% βρήκε την ιατρική ειδικότητα που έψαχνε, και το 90% δεν περίμεναν πάνω από 4 ώρες στην εφημερία.

Παραδέχεται εν τούτοις, ότι «πολλοί ασθενείς μας ταλαιπωρούνται ακόμη σε κακές συνθήκες για να λάβουν την θεραπεία τους, έχουμε αναμονές μερικές φορές μεγάλες για βιοψίες, υπάρχουν ακόμη -λιγότερα μεν από το παρελθόν, αλλά υπάρχουν- ράντζα κλπ., αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα της μιζέριας και της εγκατάλειψης που συστηματικά, για σκοπιμότητες επαναλαμβάνω, καλλιεργείται».

Επίσης χαρακτήρισε «τελείως ατεκμηρίωτο» το δημοσίευμα της Le Monde, «από μία δημοσιογράφο που συστηματικά κατηγορεί την Ελλάδα για όλα» η οποία -σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη «ξεκίνησε το άρθρο της με το ψέμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πρόσβαση στο ΕΣΥ στους ανασφάλιστους, ενώ το κάναμε εμείς με τον νόμο 4238/2014».

Σημειώνεται ότι Le Monde στην κυριακάτικη έκδοσή της περιγράφει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην έλλειψη επενδύσεων και προσωπικού, ενώ ειδική αναφορά κάνει στις χαμηλές αμοιβές που ωθούν τους γιατρούς να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή να φύγουν στο εξωτερικό. Ως απόδειξη της δυσλειτουργίας του ΕΣΥ, η Monde αναφέρει και το γεγονός ότι «οι Έλληνες πληρώνουν περίπου το 33% των δαπανών υγείας από την τσέπη τους, έναντι 15% κατά μέσο όρο για τους άλλους κατοίκους των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης».

Πηγή: ot.gr