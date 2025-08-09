Με αφορμή τον αδόκητο θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά (σ.σ. η στήλη εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια) επανήλθε, μέσα σε αυτή την θλιβερή ατμόσφαιρα, η μεγάλη συζήτηση για το ΕΣΥ, τις παθογένειες, τα προβλήματα και τις ελλείψεις του.

Η στήλη δεν στέκεται στο ιατρικό ιστορικό της υπόθεσης που δεν γνωρίζει, αλλά εστιάζει σε όσα συζήτησε χθες με αρκετούς βουλευτές, τόσο της ΝΔ όσο και της αντιπολίτευσης για αυτό το τραγικό περιστατικό. Και ήταν μόνιμη η επωδός όλων ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τέτοιες απώλειες που γίνονται πανεθνικό θέμα συζήτησης αποτελούν πεδίο σύγκλησης για τα αυτονότητα που πολλές φορές δεν είναι.

***

Γαλάζιες μουρμούρες για ΟΠΕΚΕΠΕ Πέρα όμως από το θλιβερό γεγονός της απώλειας της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού που έχει παγώσει τους πάντες, αλλά και επηρεάζει συναισθηματικά και πάρα πολλούς βουλευτές της ΝΔ που γνωρίζουν προσωπικά την οικογένεια Σαμαρά, μίλησα με ορισμένα «γαλάζια» μέλη της Κ.Ο. για να καταλάβω τι συμβαίνει στις περιφέρειές τους. Πέρα από τα γνωστά, υπάρχει γκρίνια και μουρμούρα για την ακρίβεια, για το ΕΣΥ και γενικά για την καθημερινότητα. Με εντυπωσίασε ότι στο θέμα του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει οργή. Και αυτή η οργή εισπράττεται από τους βουλευτές και δεν ξέρω κατά πόσο το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην κομματική και κοινωνική βάση της ΝΔ. «Το Μαξίμου δείχνει να μην έχει καταλάβει πλήρως το πρόβλημα» μου είπε ένας εξ αυτών.

***

«Πράσινος» οργασμός για ΔΕΘ

Οργανωτικός και πολιτικός πυρετός επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά το γεγονός πως πλησιάζουμε στα μέσα Αυγούστου. Βλέπετε υπάρχει η ΔΕΘ σε ένα μήνα και εκεί πρέπει να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια.

Όπως έμαθα ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ πραγματοποίησε την Πέμπτη εννέα διαφορετικές συσκέψεις μέσω zoom με εκπρόσωπους τομέων και κορυφαία στελέχη, προκειμένου να συντονιστούν και να ετοιμάσουν τις προτάσεις που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου. Για την ομιλία αυτή μάλιστα υπάρχει διαφορετικό πλάνο που επιμελούνται ο γραμματέας κινητοποιήσεων Νίκος Δασκαλάκης, μάζι με τον γραμματέα οργανωτικού σχεδιασμού Ηρακλή Δρούλια.

***

Τρέξιμο και για το συνέδριο

Οι Ν. Δασκαλάκης και Ηρ. Δρούλιας, έμαθα ότι μετείχαν και σε σύσκεψη μαζί με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον συντονιστή δικτύων Κώστα Παπαδημητρίου και τον γραμματέα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (Κ.Ο.Ε.Σ.) Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Η σύσκεψη αφορούσε τον συντονισμό των οργανωτικών κινήσεων, καθώς το Φθινόπωρο θα γίνει και το συνέδριο του ΠαΣοΚ. Επίσης, αποφασίστηκε να στελεχωθεί η γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ. και οι επιτροπές διακήρυξης, προγράμματος, οργανωτικού, καταστατικού και αυτοδιοίκησης, η τελευταία μάλιστα με περιφερειακή διάρθρωση και θα συσταθεί και τομέας διεθνών σχέσεων.

***

Διεύρυνση και πράσινα ψηφοδέλτια Τι άλλο έμαθα από την Αυγουστιάτικη βόλτα μου στην Χαρ. Τρικούπη; Θα πρέπει να θεωρείται πως μέχρι τη Δ.Ε.Θ. θα έχουν ανακοινωθεί δύο ακόμα επιτροπές αυτή των ψηφοδελτίων και αυτή της διεύρυνσης. Ακόμη, αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα ανακοινωθούν και οι πέντε συντονιστές των τομέων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα είναι τρεις άνδρες και δυο γυναίκες. Σίγουροι θεωρούνται μέχρι στιγμής οι: Γιάννης Ράπτης, Κώστας Μπελτεγρής και Θανάσης Ζανιάς που είναι πρόσωπα με κομματικό παρελθόν και θητεία σε όργανα του κόμματος. Ακόμη η πηγή μου είπε ότι στις γυναίκες υπάρχουν τρία ονόματα για δύο θέσεις και γι’ αυτό και δεν θα σας τα αναφέρω ακόμα για να μην δημιουργήσω πρόβλημα ή ελπίδες στις υποψήφιες.

***

Σιγή ιχθύος Τσίπρα

Είναι πραγματικότητα πως έχει κουραστεί ο Σωκράτης Φάμελλος ν’ απαντά στα περί των σχεδίων του Αλέξη Τσίπρα. Η τελευταία φορά που απάντησε ήταν πριν από λίγες ημέρες σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις του. Τότε, θα πείτε, γιατί επανέρχομαι κι εγώ σε αυτό το ζήτημα; Μα διότι η είδηση πως ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για το ελληνικό οικονομικό μοντέλο του 2030 πριν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε έναν νέο κύκλο αμφιβολιών.

Προσώρας ο Σ. Φάμελλος απαντά μόνο θεσμικά, παρατηρώντας εξ αποστάσεως όσα διαρρέουν ενίοτε από την Αμαλίας. Ούτε που σηκώνει το γάντι από το έδαφος. Αντίστοιχα οι συνεργάτες του είναι εξίσου προσεκτικοί με όλα όσα βγάζουν προς τα έξω και δεν ρίχνουν σταγόνα λάδι σε μια φωτιά που όλοι βλέπουν πως σιγοκαίει. Κρατούν πάντως όσα θέλουν να πουν για όταν, κι αν, έρθει εκείνη η ώρα.

***

Η προσπάθεια του Φάμελλου

Αυτό που, όπως μου λένε πηγές μου, επιχειρείται από το επιτελείο του 7ου ορόφου είναι να διαφημίζεται όσο περισσότερο η «καλή δουλειά» που γίνεται τόσο κοινοβουλευτικά όσο και περιφερειακά. Φερ’ ειπείν η σύσκεψη εν μέσω Αυγούστου για όσα θα ειπωθούν στην ΔΕΘ θα μπορούσε να οριστεί και μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Ήταν εμφανής η διάθεση να επικοινωνηθεί πως οι κομματικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ ακόμη και σ’ ένα κενό διάστημα.

Ο Σωκρ. Φάμελλος διάγει τον ένατο μήνα της θητείας του στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και, απ’ όσα παίρνει το αυτί μου, ναι μεν πιστώνεται το σοβαρό και μαχητικό προφίλ, από την άλλη κουβαλά πλέον την ευθύνη να βελτιώσει τα πάντα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα δικά του σίγουρα δεν θ’ ανέβουν στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία της χώρας, όμως έχει σημασία ν’ αυξηθούν τα συνολικά του κόμματος από τον Σεπτέμβρη κιόλας για να κερδίσει κι άλλον χρόνο.

***

Η στάση Πολλάκη – Παππά

Βεβαίως διάφορες άλλες «φυλές» της Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για κάθε δυνητικό σενάριο που συμπεριλαμβάνει τον Αλ. Τσίπρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι, όπως παρατηρώ και μαθαίνω, το (αποδυναμωμένο εσωκομματικά) δίπολο Παύλου Πολάκη – Νίκου Παππά δείχνει να στηρίζει τον Σ. Φάμελλο χωρίς να βάζει νέα προσκόμματα.

Δεν είναι μυστικό ότι δεν θα ήθελαν να δουν τον πρώην πρωθυπουργό να επιστρέφει καβάλα στο άλογο, για να σώσει τον χώρο, και τη δική τους θέση να είναι μετέωρη. Προτιμούν, άρα, τη διατήρηση του ισχύοντος status quo στον ΣΥΡΙΖΑ κι ας μην είναι ακριβώς υπέρ τους η εσωκομματική συνθήκη.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν αμφιβάλλω πως θα είχε σηκωθεί «μπαϊράκι» τόσο με την επικόλληση του ονόματος της Νέας Αριστεράς σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και με το μέτωπο που άνοιξε η Έλενα Ακρίτα με τον Κώστα Βαξεβανη. Όχι ότι δεν συζητήθηκαν οι δύο υποθέσεις, αλλά τα όποια παράπονα έμειναν εσωτερικά και τα τσεκούρια θάφτηκαν πολύ πολύ γρήγορα.

***