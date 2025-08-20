5 το πρωί: Η πιθανή άρνηση Πούτιν – Τα πρόστιμα για τους οδηγούς – Το αρνητικό ρεκόρ για τις φωτιές
Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρνησης για εκεχειρία στην Ουκρανία από την πλευρά του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ με πυρετώδεις ρυθμούς αναζητούν την τοποθεσία - κλειδί που θα κρίνει το τέλος του πολέμου.
1
Η επόμενη μέρα των συναντήσεων για την Ουκρανία
- Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για ειρήνη: Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την πίεση προς τη Μόσχα και το Κίεβο για μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς και για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει σε μια τριμερή σύνοδο με τους προαναφερθέντες και τον ίδιο. Ωστόσο, Ουκρανία και Ρωσία δεν φαίνεται να συμφωνούν για το μέρος κλειδί.
- Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν τις εγγυήσεις: Στην σκιά της προσπάθειας Τραμπ, οι Ευρωπαίοι μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ξεκίνησαν να ετοιμάζουν τις απαιτήσεις – εγγυήσεις ασφαλείας που θα έχει το Κίεβο, αν υπάρξει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα. Από την πλευρά του όμως, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία.
- Η Μόσχα πιέζει κι αυτή: Η Ρωσία εμφανίζεται μάλλον απρόθυμη να δεχθεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που συζητούνται, έχοντας καταστήσει σαφές εδώ και μέρες ότι η ειρήνη δεν θα επέλθει εάν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ακόμα, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το εδαφικό, για το οποίο οι συζητήσεις έχουν μείνει εκτός της δημόσιας σφαίρας.
2
Νέο κύμα καύσωνα μετά το ρεκόρ βροχοπτώσεων
- Εξασθένιση των φαινομένων: Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, ύστερα από το ρεκόρ βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκε στην Αττική το μεσημέρι της Τρίτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
- Επιστροφή στην καλοκαιρία: Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας θα σημειωθεί, ιδιαίτερα την Πέμπτη, όπου οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα την Τρίτη: Βροχές καταγράφηκαν από τις 14:10 στην Εκάλη, από τις 14:20 στο Γκάζι, ενώ ασθενής βροχή σημειώθηκε στην Πεντέλη και παράλληλα, μερικές ψιχάλες στην περιοχή της Δροσιάς. Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν 15.8 χιλιοστά βροχής, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή ανω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) εχει να καταγραφεί από τις 3 Φεβρουαρίου 2025.
3
Πρόστιμα για 450.000 οδηγούς
- Τι βρήκαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ; Μεγάλα πρόστιμα κινδυνεύουν να πληρώσουν χιλιάδες οδηγοί, οι οποίοι είτε έχουν ανασφάλιστα οχήματα, είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, είτε έχει διαπιστωθεί ότι έχουν υποπέσει σε άλλες παραβάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία: 350.000 ιδιοκτήτες με παραβάσεις, 150.000 χωρίς ΚΤΕΟ, 90.000 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.
- Τι πρόστιμα προβλέπονται; Τα πρόστιμα που προβλέπονται: 250 ευρώ έως 1.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι οδηγοί για τα ανασφάλιστα οχήματα, ενώ 400 ευρώ θα πληρώσουν, όσοι έχουν αυτοκίνητο χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ.
- Πώς μπορεί να αποφύγουν το πρόστιμο; «Σε αυτούς τους οδηγούς θα δοθεί μία τρίμηνη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, και στη συνέχεια θα «τρέξει» ένας δεύτερος έλεγχος καθώς και διασταυρώσεις προκειμένου να δουν ποιοι από αυτούς συμμορφώθηκαν. Όσοι δεν συμμορφώθηκαν, θα είναι αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα», σημείωσε η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου, μιλώντας στο Mega.
4
Σχεδόν μισό εκατομμύριο καμένη γη το 2025
- Νέο αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα: Ένας άνθρωπος νεκρός, δεκάδες περιουσίες κατεστραμμένες, 454.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, η φετινή είναι η πέμπτη, μέχρι τώρα, χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών. Αρνητική πρωτιά από το 2007 με πάνω από 2,7 εκατ. καμένες εκτάσεις. Το 2023 ξεπέρασαν το 1,7 εκατομμύριο, το 2021 το 1,3 εκατομμύριο, πάνω από μισό εκατομμύρια καμένες εκτάσεις το 2012 και σχεδόν μισό εκατομμύριο φέτος.
- Προφυλακιστέοι οι δύο ύποπτοι: Την προφυλάκισή τους έκριναν απαραίτητη ανακριτής και εισαγγελέας για τον 21χρονο και τον 25χρονο που φέρεται να είναι υπεύθυνοι για τη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα, στην περιοχή Γηροκομείο. Η απολογία του 25χρονου διήρκησε σχεδόν τέσσερις ώρες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο 21χρονος.
- Η σύλληψη του 21χρονου: Ο νεαρός αρχικά, είχε εμφανιστεί ως μάρτυρας, καθώς φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής που μετέφερε τον 25χρονο στο σημείο. Ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος φυγής και γι’ αυτό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.
5
«Μετακομίζει» εκκλησία στη Σουηδία, όπως είχε γίνει στην Ελλάδα
- Γιατί μεταφέρεται η εκκλησία; Ένα κτίριο 113 ετών και βάρους 672 τόνων ξεκίνησε την Τρίτη ένα ταξίδι μετεγκατάστασης, το οποίο αναμένεται να κρατήσει δύο μέρες με ρυθμό 500 μέτρα την ώρα. Ο λόγος πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται στις ρωγμές που παρουσιάζει το έδαφος της παλιάς πόλης μετά από έναν και πλέον αιώνα εξορύξεων σιδηρομεταλλευμάτων. Μάλιστα, πρόκειται για το μεγαλύτερο ορυχείο του κόσμου. Η Λουθηρανική εκκλησία εξαιτίας αυτού απειλούταν από καθίζηση, για αυτό και αποφασίστηκε η μεταφορά της. Μάλιστα, αυτό γίνεται στο πλαίσιο μίας μετεγκατάστασης ολόκληρης της πόλης που έχει ξεκινήσει από το 2004.
- Ποια είναι η διαδικασία μετεγκατάστασης; Η εκκλησία αναμένεται να ανοίξει ξανά στη νέα της τοποθεσία στα τέλη του επόμενου έτους. Η Κιρούνα Κίρκα είναι μόνο ένα μικρό μέρος της «μετακόμισης». Η εταιρείας LKAB αναφέρει ότι περίπου 3.000 σπίτια και περίπου 6.000 άνθρωποι πρέπει να φύγουν από το σημείο. Όμως, ολόκληρη η μετεγκατάσταση της πόλης δεν αναμένεται να υλοποιηθεί πριν από το 2035. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η εταιρεία εξορύξεων έδωσε την επιλογή στους κατοίκους που επλήγησαν, είτε να αποζημιωθούν, είτε να ανοικοδομήσουν σπίτια ή κτίρια στη «νέα» πόλη.
- Γιατί έγινε η μεταφορά εκκλησίας στην Ελλάδα; Τον Μάρτιο του 1991 επί της Λεωφόρου Κηφισίας, μετακινήθηκε μία εκκλησία από ένα σημείο σε ένα άλλο. Ο ναός των Αγίων Σαράντα μεταφέρθηκε, με στόχο να σωθεί το βυζαντινό παρεκκλήσι, αλλά παράλληλα, να γίνει και η διαπλάτυνση της Λεωφόρου Κηφισίας, η οποία περιοριζόταν σε μία λωρίδα.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.