Άνοιξαν οι ουρανοί σε πολλές περιοχές της Αττικής το μεσημέρι της Τρίτης, καθώς σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr βροχές καταγράφονται από τις 14:10 στην Εκάλη, και από τις 14;20 στο Γκάζι, ενώ ασθενής βροχή σημειώθηκε στην Πεντέλη και μερικές ψιχάλες στην περιοχή της Δροσιάς.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Τετάρτη 20/8

Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων

τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.





