Βαθιά το χέρι στην τσέπη κινδυνεύουν να βάλουν χιλιάδες οδηγοί οι οποίοι είτε έχουν ανασφάλιστα οχήματα είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ είτε έχει διαπιστωθεί ότι έχουν υποπέσει σε άλλες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

350.000 ιδιοκτήτες με παραβάσεις

150.000 χωρίς ΚΤΕΟ

90.000 με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

«Ήδη έχουν τρέξει κάποιες διασταυρώσεις και έλεγχοι από στοιχεία που έχουν τόσο ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι το ΚΤΕΟ, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όσο και δημόσιοι φορείς όπως είναι το υπουργείο Μεταφορών, η ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων», λέει στο MEGA η φοροτεχνικός Σάντρα Γεράγγελου.

«Έχουν εντοπιστεί 450.000 οδηγοί οι οποίοι μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Οι εκκρεμότητες αυτές είτε αφορούν κάποιο ανασφάλιστο όχημα -και ο αριθμός είναι τεράστιος όσον αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, έχουν εντοπιστεί 300.000 ανασφάλιστα οχήματα- και από εκεί και πέρα 150.000 οδηγοί είτε δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους είτε δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ».

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που προβλέπονται:

250€ έως 1.000€ για τα ανασφάλιστα οχήματα

400€ χωρίς έλεγχο ΚΤΕΟ

«Σε αυτούς τους οδηγούς θα δοθεί μία τρίμηνη προθεσμία προκειμένου να τακτοποιήσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, θα “τρέξει” ένας δεύτερος έλεγχος και διασταυρώσεις να δουν ποιοι από αυτούς συμμορφώθηκαν, όσοι δεν συμμορφώθηκαν θα είναι αντιμέτωποι με βαρύτατα πρόστιμα».