Με τις συνομιλίες σε Αλάσκα και Λευκό Οίκο ακόμη νωπές, οι σημερινές εξελίξεις έρχονται να υπογραμμίσουν ότι ναι μεν γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές για την εξεύρεση κάποιας συμφωνίας διευθέτησης στην Ουκρανία, όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το «κλείσιμο» του θέματος με μια Σύνοδο Πούτιν– Ζελένσκι και μια τριμερή μετά θα έχει όντως αποτέλεσμα.

Όχι αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία λένε οι ΗΠΑ

Οι σημερινές εξελίξεις προσφέρουν μια εξαιρετική εικόνα σχετικά με τις διαθέσεις όλων. Επί παραδείγματι ενώ χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συμμετέχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία στα πλαίσια μιας συμφωνίας ειρήνης, σήμερα απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφέρουν αεροπορική υποστήριξη.

Όπως δήλωσε: «Θα υπάρξει κάποια μορφή εγγύησης ασφάλειας. Δεν μπορεί να είναι το ΝΑΤΟ», είπε, αποκλείοντας την είσοδο της Ουκρανίας στην Συμμαχία. «Είναι πρόθυμοι να στείλουν ανθρώπους στο έδαφος. Είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με διάφορα πράγματα πιο ειδικά, πιθανώς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αεροπορική στήριξη».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασαν και οι δύο «προθυμία να καθίσουν μαζί στο τραπέζι» και τόνισε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη διευθετήσεις για τη συνάντηση αυτή».

Η Ρωσία εκφράζει διαφωνίες, οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως κόκκινη γραμμή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όμως ο Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει τις ανησυχίες αυτές της Μόσχας και δήλωσε ότι εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας με τον Πούτιν.

Παρά τις επιφυλάξεις της Μόσχας όμως, που σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές και ειδικούς ουσιαστικά ισοδυναμούν με μια προσπάθεια να σαμποτάρουν μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, αλλά και συνολικά το ζήτημα μιας ειρηνευτικής διαδικασίας, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν σήμερα σε μια τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους όσον αφορά συγκεκριμένα για τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ουκρανικό, με φόντο τις κινήσεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της κατάστασης στην Ουκρανία.

Σε συνέχεια αυτού, ανακοινώθηκε πως σήμερα θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για να καθοριστούν συγκεκριμένα ποιες θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία. Παράλληλα με την στρατιωτική ηγεσία, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή για τις εγγυήσεις ασφαλείας, με επικεφαλής τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Από αναφορές σε μέσα ενημέρωσης προκύπτει ότι θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο σε περίπτωση κάποιας συμφωνίας με την Μόσχα, θα υπάρχει σε περίπου δέκα ημέρες.

Βαραίνει το κλίμα για μια Σύνοδο Πούτιν- Ζελένσκι

Παράλληλα με τα παραπάνω ιδιαίτερα έντονη ήταν φιλολογία σχετικά τόσο με το εάν, όσο και με το που θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα γίνει έπειτα από το χθεσινοβραδινό τηλεφώνημα που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα ο Πούτιν πρότεινε την Μόσχα σαν τόπο διεξαγωγής της διμερούς, όμως σύμφωνα με τα ίδια το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε από τον Ζελένσκι τον ίδιο.

Στην συνέχεια προέκυψε ότι έχουν επίσης συζητηθεί η Ουγγαρία, αλλά και η Γενεύη. Όσον αφορά στην Γενεύη μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Ελβετία εγγυάται ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό, δεν θα εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί κατά του Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.

Αντίθετα με τα παραπάνω που εστιάζουν στο σενάριο ότι θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, όπως εξάλλου θέλει ο Τραμπ, όλη την ημέρα ολοένα και περισσότεροι εξέφραζαν αμφιβολίες με βάση τα όσα συζητιούνται αν κάτι τέτοιο είναι τελικά εφικτό. Κι αυτό γιατί τόσο το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, όσο και το εδαφικό προκαλούν φυγόκεντρες δυνάμεις στις δύο πλευρές της σύγκρουσης στην Ουκρανία.