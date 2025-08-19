5 το πρωί: Στα σκαριά η τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία – Τα μέτρα της ΔΕΘ – Στον «πάγο» οι γονικές παροχές
Ο Τραμπ καλωσόρισε στο Λευκό Οίκο τον ουκρανό ομόλογό του και ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν τις προϋποθέσεις για να επέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία. Μετά το τέλος των διεργασιών ανακοινώθηκε τριμερής συνάντηση μεταξύ του αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ένα βήμα προς τη λήξη του πολέμου;
1
Στα σκαριά η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι
- Τηλεφώνημα Τραμπ με Πούτιν: Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους ηγέτες, ο αμερικανός πρόεδρος διέκοψε, προκειμένου να καλέσει τον ρώσο ομόλογό του. Με ανάρτησή του στο TruthSocial, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η επικείμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον ουκρανό πρόεδρο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου.
- Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Τραμπ: Στον Λευκό Οίκο έσπευσαν χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνόδου της Αλάσκας μεταξύ του αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία. Από τα βασικά θέματα της ατζέντας τους ήταν τα εδάφη των δύο χωρών, οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
- Συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι: Το καλό κλίμα μεταξύ των δύο θεωρήθηκε, ευρέως, δείκτης θετικών εξελίξεων, καθώς ουσιαστικά στις δηλώσεις τους δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές. Οι αποφάσεις για τα «βαριά» θέματα που τέθηκαν επί τάπητος, θα καθορίσουν κι αν θα υπάρξει μια τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν- Ζελένσκι.
2
Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ
- Το δημοσιονομικό πλαίσιο και η ΔΕΘ: Η κυβέρνηση αναπροσαρμόζει το «πακέτο ΔΕΘ» λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Χίο, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο, αλλά και των στοιχείων για τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν στις 6 Σεπτεμβρίου από τον πρωθυπουργό, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και ένα μέτρο-έκπληξη που θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος και τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις.
- Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα: Για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ, προωθείται η μείωση του συντελεστή από 22% σε περίπου 13–15%, με παράλληλη αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα. Ο συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητος, ενώ ο ανώτατος συντελεστής 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ δεν αλλάζει. Υπάρχει πιθανότητα για νέα κλιμάκωση και για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, αλλά ακόμα δεν έχει παρθεί η τελική απόφαση.
- Το σχέδιο για τα ενοίκια: Ο εισαγωγικός συντελεστής για ετήσια μισθώματα έως 12.000 ευρώ μειώνεται στο 7,5% από 15% σήμερα. Για μισθώματα 12.001–35.000 ευρώ, εξετάζεται διάσπαση του υπάρχοντος κλιμακίου και εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών (π.χ. 12.000–20.000 ή 25.000 ευρώ). Ο ανώτατος συντελεστής 45% για εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με το δημοσιονομικό κόστος. Η αλλαγή στοχεύει στη μείωση της φοροδιαφυγής και στην καταγραφή των πραγματικών ενοικίων στα συμβόλαια.
3
Φρένο σε 8.000 γονικές παροχές και δωρεές
- Γιατί ακυρώθηκαν 8.000 γονικές παροχές και δωρεές; Η ΑΑΔΕ ακύρωσε πάνω από 8.000 γονικές παροχές και δωρεές που έγιναν το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το αφορολόγητο των 800.000€. Πολλοί συγγενείς πρώτου βαθμού κατέθεταν χρήματα με μετρητά ή έκαναν δωρεές σε πρόσωπα που δεν δικαιούνταν απαλλαγής, με αποτέλεσμα να χάσουν το ευνοϊκό καθεστώς. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρους που κυμαίνονται από 10% έως και 40%, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τον βαθμό συγγένειας.
- Πώς λειτουργούσαν οι «τριγωνικές» μεταφορές για αποφυγή φόρου; Συγγενείς επιχειρούσαν να μεταφέρουν χρήματα μέσω τρίτων (π.χ. γονέα), ώστε να καταλήξουν σε μη δικαιούχο αδερφό χωρίς φόρο. Αν και φαινομενικά οι συναλλαγές έμοιαζαν νόμιμες, στην πραγματικότητα στόχευαν να φτάσουν τα χρήματα σε μη δικαιούχο χωρίς φόρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφορία επιβάλλει βαριές κυρώσεις και ζητά τεκμηρίωση για το πόθεν έσχες, ακόμη και για εισοδήματα παλαιότερων ετών.
- Ποια είναι τα επόμενα βήματα της ΑΑΔΕ; Εκτός από τις χρηματικές δωρεές, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εξετάζουν και χιλιάδες συμβόλαια ακινήτων που έγιναν το 2024. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν καταβλήθηκαν οι φόροι της τελευταίας πενταετίας και αν προσκομίστηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ. Όσοι συμβολαιογράφοι ή κτηματολογικά γραφεία παραβλέπουν την υποχρέωση αυτή αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ, τα οποία σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης σε κάθε μεταβίβαση.
4
Νέα γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι
- Πώς έγινε η γυναικοκτονία; Το πρωί, λίγο μετά τις 11:00, οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν τη γειτονιά στο Χαλάνδρι, όταν ο 28χρονος την καταδίωξε και τη χτύπησε με μανία στην είσοδο της πολυκατοικίας της. Ο ιατροδικαστής εντόπισε τουλάχιστον 15 μαχαιριές στο σώμα της, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη έχοντας πάνω του δύο μαχαίρια. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για έντονη λογομαχία που κατέληξε σε δολοφονική επίθεση.
- Ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ θύτη και θύματος; Οι δύο γνωρίστηκαν τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν μόνο δύο ερωτικές συνευρέσεις, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του 28χρονου. Από τότε δεν υπήρχε επαφή, όμως ο δράστης ένιωθε απομονωμένος, θεωρώντας ότι η γυναίκα τον δυσφημούσε στους φίλους του, με αποτέλεσμα να τον απορρίψουν και να τον μπλοκάρουν στα κοινωνικά δίκτυα. Το θύμα είχε ήδη καταγγείλει τον Μάρτιο τον 28χρονο στην Αστυνομία για παρενόχληση, αλλά τότε έγινε μόνο σύσταση χωρίς περαιτέρω ενέργεια.
- Ποια ήταν τα κίνητρα του δράστη και ποια η ψυχολογική του κατάσταση; Ο δράστης υποστήριξε ότι η γυναίκα τον «εξέθετε» και τον προσέβαλε, γεγονός που τον οδήγησε να πάει στο σπίτι της για να ζητήσει εξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της έντονης λογομαχίας, ισχυρίστηκε ότι «θόλωσε» και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα. Οι αρχές πλέον ερευνούν αν ο 28χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και προσπαθούν να φωτίσουν πλήρως το υπόβαθρο της σχέσης τους.
5
Βροχές, καταιγίδες και μετά καύσωνας
- Κεραυνοί, καταιγίδες και χαλάζι: Ήδη από τη Δευτέρα, ο καιρός έχει σημειώσει έντονη αστάθεια, η οποία θα παραμείνει και σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου. Τα ισχυρά φαινόμενα, θα παρατηρηθούν κυρίως στα ορεινά και στη Βόρεια Ελλάδα, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εξορμήσεις στα βουνά ή σε θερινούς προορισμούς, λόγω κεραυνικής δραστηριότητας. Οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε Ήπειρο, Δυτική Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.
- Άνεμοι και ναυσιπλοΐα: Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί (2-4 μποφόρ στα πελάγη, έως 5 στο Αιγαίο) και σταδιακά στο τέλος της μέρας σε νοτιοανατολικούς σε περιοχές όπως Θεσσαλονίκη. Στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες δραστηριότητες και τη ναυσιπλοΐα.
- Επιστροφή του καλοκαιριού: Από την Τετάρτη και μετά αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα της αστάθειας να σταματάνε. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ το μεσημέρι Τρίτης θα κυμανθούν γενικά από 30 έως 36°C, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια και ορεινά.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.