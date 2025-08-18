Ο καιρός θα είναι ασταθής τις επόμενες μέρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να συνεχίζονται τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, σταδιακά αναμένεται ο υδράργυρος να «χτυπήσει» κόκκινο με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, η «φθινοπωρινή» μεταβολή του καιρού στη χώρα μας αναμένεται να είναι προσωρινή, καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Όμως, την Τρίτη η αστάθεια και οι μεσημεριανές μπόρες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές, κυρίως όμως θα επηρεάσουν τη βόρεια Ελλάδα.

Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, στα βόρεια όμως από το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα βρέχει ασθενώς στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Από νωρίς το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη ορεινή ηπειρωτική χώρα και στην Εύβοια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Ωστόσο αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι σε παρόμοια επίπεδα, θα κυμανθεί κοντά στους 30-33 βαθμούς, και μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες –βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός το πρωί αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς και οι άνεμοι ασθενείς, στο Σαρωνικό μεταβλητοί, και βοριάδες στις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές μικρής έντασης στην πόλη από το πρωί, και καταιγίδες στις υπόλοιπες περιοχές του νομού και στη Χαλκιδική, με βελτίωση αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-30 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ, το βράδυ θα στραφούν σε ασθενείς νοτιάδες.

Πότε επανέρχεται το καλοκαίρι;

Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, με βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός.

«Μετά τη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου είχαμε εκδήλωση αστάθειας, αλλά περιορισμένη, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Δευτέρα, σήμερα, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε αρκετά εκτεταμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Στερεάς, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για την Πελοπόννησο» λέει στο Orange Press Agency ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr).

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο τα σημερινά φαινόμενα χρήζουν προσοχής και λόγω των κεραυνών που αναμένονται. Όπως εξηγεί, «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή, σήμερα Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγίδων που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα».

Η αστάθεια, προσθέτει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος, «θα συνεχιστεί και την Τρίτη, αλλά πιο περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή, κάποια μπόρα, και στα βόρεια της Αττικής. Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας».

Η πρόγνωση του καιρού από το Meteo

Την Τρίτη 19 Αυγούστου αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, ενώ κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα νότια πελάγη και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και μετά το μεσημέρι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν τη Δευτέρα

Τοπικές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.