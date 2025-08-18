Λίγες ώρες μετά το έγκλημα στο Χαλάνδρι, και ενώ ο δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία, οι αρχές αναζητούν στοιχεία καθώς και τα κίνητρα της δολοφονίας στο ψυχολογικό υπόβαθρο του δράστη, αλλά και στη σχέση που διατηρούσε με τη 47χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος χτύπησε με μανία την άτυχη γυναίκα με τον ιατροδικαστή να εντοπίζει στη σορό της 47χρονης τουλάχιστον 15 μαχαιριές.

Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φωτογραφία του 28χρονου δράστη λίγη ώρα μετά το έγκλημα και αφού έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Τι σχέση είχε ο δράστης με την 47χρονη γυναίκα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA , δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Όπως φέρεται να είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς, τους πρώτους μήνες της γνωριμίας του είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Από τότε, όπως ισχυρίστηκε δεν είχαν άλλη επαφή.

Ωστόσο όπως ισχυρίστηκε, από τότε άρχισαν οι φίλοι του να απομακρύνονται και να τον μπλοκάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για πολύ καιρό είπε, ένιωθε απομονωμένος θεωρώντας υπεύθυνη την 47χρονη για αυτό, πιστεύοντας ότι έλεγε λόγια εις βάρος του και ότι δεν είναι καλό παιδί. Παράλληλα ο 28χρονος επικαλέστηκε και ψυχολογικά προβλήματα.

Το θύμα είχε ήδη καταγγείλει τον 28χρονο

Σήμερα όπως είπε στους αστυνομικούς, αποφάσισε να πάει στην 47χρονη και να της ζητήσει τον λόγο. Πάνω στην έντονη λογομαχία που είχε μαζί της την χτύπησε με το ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του.

Όσον αφορά την 47χρονη, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, τον περασμένο Μάρτιο είχε πάει στην Αστυνομία και είχε παραπονεθεί για τον 28χρονο ότι την ενοχλεί. Συγκεκριμένα φέρεται να είχε καταγγείλει τότε ότι την ενοχλούσε στο συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο και ότι δεν ήθελε να τον βλέπει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Όπως επισημαίνεται δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ θα διερευνηθεί περαιτέρω ποια ήταν η σχέση που είχε με την άτυχη γυναίκα.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 11:00, οι φωνές της 47χρονης ξεσήκωσαν την γειτονία! Έντρομοι οι κάτοικοι έβλεπαν έναν άνδρα να την κυνηγά.

Μια ένοικος της πολυκατοικίας μόλις είδε το περιστατικό, κάλεσε την αστυνομία. Ανέφερε πως δράστης και θύμα στην αρχή συνομιλούσαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η 47χρονη.

Στη συνέχεια άρχισαν να διαπληκτίζονται έντονα και το κακό δεν άργησε να έρθει.

«Ήρθαμε με το παιδί, είδαμε τον κόσμο και αναστατωθήκαμε. Τα ασθενοφόρα τα ακούσαμε πολύ πιο μπροστά. Είδα και τα περιπολικά και αναστατωθήκαμε».

Οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω στον δράστη δύο μαχαίρια. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους αστυνομικούς πως η 47χρονη τον προσέβαλε συστηματικά.

«Με ‘’εξέθεσε’’ στους φίλους μου με αποτέλεσμα εκείνοι να με μπλοκάρουν από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης».

Αυτός όπως ισχυρίζεται ήταν και ο λόγος που πήγε σήμερα κάτω από το σπίτι της στο Χαλάνδρι.