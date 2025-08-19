Με όλες τις πλευρές να επιδεικνύουν διάθεση συνεννόησης και αμοιβαίων υποχωρήσεων ούτως ώστε να βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα μια κοινά αποδεκτή λύση για το τέλος του πολέμου της Ουκρανίας διεξάγει ο μαραθώνιος συζητήσεων και διαβουλεύσεων στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι -και λίγο μετά- και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Όλα τα θέματα στο «τραπέζι» της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι

Η θετική διάθεση που επικράτησε στις συναντήσεις, καταγράφηκε από πολύ νωρίς στην διμερή συνάντηση που είχαν Τραμπ- Ζελένσκι. Οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν -εν μέσω και αστείων και χαμόγελων- να συμφωνούν ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι τώρα οι εγγυήσεις ασφαλείας που μπορεί να παραχωρηθούν ούτως ώστε να προχωρήσουν σε μια τριμερή μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην οποία ευελπιστούν ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις για μια διαρκή ειρήνη.

Κατά την διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης, υπήρξαν αναφορές τόσο στο κομμάτι του εδαφικού, όσο και στο ζήτημα της εκεχειρίας, θέματα που απασχόλησαν και την ανοιχτή συζήτηση αργότερα με τους Ευρωπαίους.

Όσον αφορά στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει για εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι αυτές θα μπορούσαν να σημαίνουν και στήριξη από τις ΗΠΑ. Από τα λεγόμενα του βέβαια αυτό που προέκυψε είναι ότι η Ευρώπη θα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, αλλά και με την στήριξη των ΗΠΑ. Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας για την επιπλέον στήριξη που θα ήθελε ως εγγυήσεις ασφαλείας υποστήριξε πως η χώρα του χρειάζεται τα πάντα στρατεύματα, εξοπλισμούς και πληροφορίες.

Εγγυήσεις ασφαλείας, εκεχειρία, εδαφικό και τριμερής, τα θέματα και με τους Ευρωπαίους

Το κομμάτι αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί από το πρωί διακινείται ένα σενάριο -το οποίο ανέφεραν και στις τοποθετήσεις τους η Τζόρτζια Μελόνι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την διάρκεια του «διευρυμένου» σχήματος – περί άρθρου συλλογικής Άμυνας παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το ρωσικό ΥΠΕΞ απάντησε σε αυτές τις αναφορές με μια ανακοίνωση στην οποία σημειωνόταν ότι η Μόσχα διαφωνεί με την ανάπτυξη ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ προώθησε έντονα το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στις συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες (Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ και Μαρκ Ρούτε ως γ.γ. του ΝΑΤΟ), καθώς ήταν ένα από τα θέματα που κατά τα φαινόμενα υπήρξε συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν στην Σύνοδο της Αλάσκας την Παρασκευή.

Όσον αφορά στο εδαφικό, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε πολλές φορές αναφορά σε αυτό υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών. Σε αυτό απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει αποκλειστικά την τριμερή συνάντηση παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ τόσο στην συνάντηση με τον Ζελένσκι όσο και στην διευρυμένη συζήτηση με τους Ευρωπαίους ανέφερε επίσης ότι στόχος είναι να υπάρξει μια μακρά και διαρκής ειρήνη, για την οποία όμως τόνισε ότι δεν είναι αναγκαία μια εκεχειρία, αλλά η τριμερής συνάντηση, κάτι που στην ουσία ήταν και η τελική απόφαση της Συνόδου της Αλάσκας στην οποία ο Πούτιν δεν δέχθηκε να υπάρξει καμία εκεχειρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τις τοποθετήσεις του άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος θεωρεί ότι με τις κατάλληλες κινήσεις θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, άντε δύο.

Στα παραπάνω στην διευρυμένη συνάντηση οι Ευρωπαίοι δεν φάνηκε να συμφωνούν απόλυτα. Επί παραδείγματι στις τοποθετήσεις τους Μακρόν και Μερτς εμφανίστηκαν να θεωρούν ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος θα πρέπει να υπάρξει και εκεχειρία. Οι αναφορές Μελόνι, φον ντερ Λάιεν και Στάρμερ στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας καταδεικνύουν ότι το θέμα τους ανησυχεί και θα ήθελαν να δουν ισχυρές εγγυήσεις.

Παράταση των συνομιλιών με άλλο φορμάτ

Όταν έκλεισαν οι πόρτες και έφυγαν οι κάμερες οι ηγέτες μαζί με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι συζήτησαν τα παραπάνω θέματα για αρκετή ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ότι ήταν ένα καλό σημείο για να διακόψει την συζήτηση και να τηλεφωνήσει στον… Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι δύο άνδρες συζήτησαν για πάνω από 40 λεπτά (δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτό ήταν παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών ή όχι) και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν προέκυψε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί και εν συνεχεία για μια τριμερή Τραμπ- Ζελένσκι- Πούτιν.

Αυτά ανακοινώθηκαν ενώ οι συνομιλίες του Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι βρίσκονταν σε εξέλιξη, αλλά πλέον με φορμάτ «μόνο για ηγέτες κρατών» πράγμα που δεν έχει διευκρινιστεί αν σημαίνει ότι έμειναν εκτός η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γ.γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Σε κάθε περίπτωση, από τις σημερινές εξελίξεις γίνεται κατανοητό ότι έχει βρεθεί κάποια φόρμουλα για την συνέχιση των συζητήσεων προς την κατεύθυνση μιας συνθήκης ειρήνης. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός πως ανακοινώθηκαν συναντήσεις προς αυτή την κατεύθυνση τόσο μια συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, όσο και μια τριμερής (κάποιοι Ευρωπαίοι ζήτησαν να υπάρξει και τετραμερής).