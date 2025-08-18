Είκοσι ημέρες προτού ανοίξει τις πύλες της η 89η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης και με νέα δεδομένα τα τεράστια κόστη και τις σφοδρές αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Χίο, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει «κλειδώσει» δύο από τα πολλά μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων και θα ανακοινωθούν το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το τελικό πακέτο

Το «πακέτο της ΔΕΘ» ουσιαστικά ανασχεδιάζεται βάσει των νέων δεδομένων, αλλά και των στοιχείων που αντλούνται καθημερινά όσον αφορά τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, που δείχνουν ότι και ο Αύγουστος θα είναι ένας μήνας που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα υπερπλεονάσματα και κατά συνέπεια τα οικονομικά περιθώρια παροχών. Ωστόσο, οι φυσικές καταστροφές και το κόστος που αυτές συνεπάγονται τόσο στο περιβάλλον όσο και στις περιουσίες πολιτών, επιχειρήσεων αλλά και στο ίδιο το κράτος αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό πακέτο παροχών.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφέρουν αρμοδίως ότι ο Πρωθυπουργός πέραν των όσων συζητούνται ότι θα συνθέσουν το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινώσει και ένα μέτρο-έκπληξη, το οποίο όμως θα κριθεί και θα αποφασιστεί κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν την ομιλία του αφού ληφθούν υπόψη και όλα τα παραπάνω και φυσικά πόσο μπορεί να επηρεάσει την επιλογή των πολιτών όποτε και αν γίνουν εκλογές.

Τι έχει κλειδώσει

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», τα δύο πιο σημαντικά μέτρα που έχουν κλειδώσει και υπάρχει πιθανότητα να ισχύσουν για τα εφετινά εισοδήματα και όχι από το 2026 όπως αρχικώς έχει αποφασιστεί, είναι οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων για εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών και αγροτών αλλά και στην αυτοτελή κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια.

Οσον αφορά τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προβλέπεται να υπάρξουν φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και κυρίως για εκείνους που δηλώνουν ετησίως από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ φαίνεται να προκρίνεται η πρόταση για αύξηση του αφορολογήτου για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Με βάση τα ισχύοντα, για ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 9%. Αυτός δεν αναμένεται αλλάξει. Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 22% και από 20.000 έως 30.000 ευρώ συντελεστής 28%, ενώ από 30.000 έως 40.000 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει σε 36% και από εκεί πάνω ο ανώτατος συντελεστής ανέρχεται σήμερα σε 44%.

Νέοι συντελεστές

Η φορολογική κλίμακα θα έχει χαμηλότερους συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και παράλληλα στο κλιμάκιο αυτό εισοδήματος θα μπει ένας νέος ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής που κυμαίνεται περί το 13%-15% από 22% που είναι σήμερα. Ωστόσο, δεν αναμένεται να αλλάξει ο ανώτατος συντελεστής του 44% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Περισσότερα κλιμάκια και κατά συνέπεια και νέοι συντελεστές μπορεί να ισχύσουν και για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από το τελικό δημοσιονομικό κόστος και το πού θα θελήσει να ρίξει το βάρος των παροχών η κυβέρνηση. Προς το παρόν η νέα φορολογική κλίμακα δεν έχει οριστικοποιηθεί πέραν των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί και επικεντρώνονται στην ελάφρυνση των οικογενειών αλλά και εκείνων που δηλώνουν ετησίως έως 20.000 ευρώ.

Τα μισθώματα

Παράλληλα, έχει κλειδώσει η μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ενοίκια. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής για ετήσια είσπραξη ενοικίων έως 12.000 ευρώ αναμένεται να πέσει στο 7,5% από 15% σήμερα, ενώ για ενοίκια από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ εξετάζεται το ισχύον κλιμάκιο να σπάσει στα δύο και να εφαρμοστεί πολύ χαμηλότερος συντελεστής από το 35% που εφαρμόζεται σήμερα, για όσους έχουν ενοίκια από 12.000 έως 20.000 ή 25.000 ευρώ.

Αναφορικά με τον ανώτατο συντελεστή 45% που εφαρμόζεται σε ετήσια εισπραττόμενα μισθώματα άνω των 35.000 ευρώ, εξετάζεται να μειωθεί, αλλά το ποσοστό μείωσης θα εξαρτηθεί και σε αυτή την περίπτωση από το δημοσιονομικό κόστος.

Αξίζει να τονιστεί ότι ειδικά για τη φορολογία των εισοδημάτων από ενοίκια η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των συντελεστών που τα επιβαρύνουν γίνεται όχι μόνο για να περιοριστεί ο φόρος των ιδιοκτητών ακινήτων αλλά και για να περιοριστεί το κίνητρο για φοροδιαφυγή και άρα να εμφανιστούν στα συμβόλαια τα πραγματικά ενοίκια και όχι ο προκλητικός μέσος όρος των 255 ευρώ, όπως προέκυψε από τις περυσινές φορολογικές δηλώσεις.