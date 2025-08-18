Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18/8 για δολοφονία γυναίκας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Στις 11:30 μια γυναίκα από τη γειτονιά ειδοποιεί την Αστυνομία ότι ένας νεαρός ανδρας, κρατώντας μαχαίρι, κυνηγάει μια γυναίκα η οποία καλούσε σε βοήθεια.

Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σύντροφος της, την ακινητοποίησε και τη δολοφόνησε μπροστά στην είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι. Το θύμα 47 ετών φέρει πολλαπλά χτυπήματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα. Ο 28χρονος δράστης της νέας γυναικοκτονίας συνελήφθη από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Πριν από λίγο εντοπίστηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι γυναίκα θανάσιμα τραυματισμένη από αιχμηρό αντικείμενο. Συνελήφθη ο δράστης ο οποίος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων βορειοανατολικής Αττικής, η οποία επιλήφθει της προανάκρισης».