Στον Λευκό Οίκο στρέφονται σήμερα 18/8 τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποδεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για μια κρίσιμη συνάντηση με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Χθες οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη συμμετοχή και του πρωθυπουργού, είχαν τηλεδιάσκεψη ενόψει του ταξιδιού στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στόχος τους η κοινή στάση ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έκανε λόγο την Κυριακή για μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία, ζητώντας μάλιστα από όλους να μείνουν συντονισμένοι. Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι, εάν η συνάντηση της Δευτέρας έχει θετική έκβαση, ο Τραμπ θα δρομολογήσει Τριμερή Σύνοδο Κορυφής εντός της εβδομάδας.

Στη συνάντηση θα παραστούν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ζελένσκι: Όλοι μας θέλουμε να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φτάνοντας στην Ουάσιγκτον, τόνισε μέσω X πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια».

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό πρόεδρο.

Τραμπ: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε» είπε χθες ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. «Να υπάρξει ένταξη στο NATO» έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Πληροφορίες για διπλή συνάντηση

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, το CNN και η γερμανική εφημερίδα BILD αποκαλύπτουν ότι οι συναντήσεις στον Λευκό Οίκο θα είναι δύο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του

Στη συνέχεια, αναφέρει η ΕΡΤ, θα πραγματοποιηθεί μια ενδεχομένως πολύωρη και πιο διευρυμένη συνάντηση τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ που θα ενισχύσουν το μήνυμα της ευρωπαϊκής ενότητας και στήριξης προς την Ουκρανία. Η συνάντηση αυτή θα περιλαμβάνει και δείπνο εργασίας.

Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι οι απαιτήσεις της Ρωσίας για παραχωρήσεις εδαφών και οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα εμπλακούν οι ΗΠΑ.

Η ατζέντα της συνάντησης

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες – που προσεγγίζουν με σκεπτικισμό τη φιλοδοξία Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει μια γρήγορη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – αναμένεται να θέσουν τις βασικές και ανυποχώρητες γραμμές τους σε τρία θέματα:

Εγγυήσεις ασφαλείας: πρέπει να υπάρχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία τόσο της Ουκρανίας όσο και των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της Ευρώπης, ενώ ήδη με δηλώσεις τους χαιρετίζουν την προθυμία του Προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 για την Ουκρανία, με τον Συνασπισμό των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε., να είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιό του. Εδαφικά ζητήματα Συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας

Οι εδαφικές απαιτήσεις του Πούτιν

Το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο CNN ότι η Μόσχα φέρεται να έκανε «ορισμένες παραχωρήσεις» σχετικά με πέντε κρίσιμες ουκρανικές περιοχές, οι οποίες -όπως είπε- βρίσκονται «στον πυρήνα της συμφωνίας».

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για τις περιοχές Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, οι οποίες έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου και των ρωσικών βλέψεων ήδη από το 2014. Η Κριμαία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία την άνοιξη εκείνης της χρονιάς, ενώ οι άλλες τέσσερις περιοχές προσαρτήθηκαν το 2022, μετά από δημοψηφίσματα που απορρίφθηκαν από τη διεθνή κοινότητα ως προσχηματικά.

Τηλεδιάσκεψη του Συνασπισμού των Προθύμων: Με στόχο κοινή γραμμή για την Ουκρανία

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, να σημειώνει ότι «αν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να «συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο».

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία, η δέσμευση για τη διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω των κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία θα λαμβάνει τις αποφάσεις για την εδαφική της κυριαρχία, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν, όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και τα ζωτικά σύνορα της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι ηγέτες τόνισαν ότι ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουν για ακόμη μια φορά την υποστήριξή του προς την Ουκρανία.

Ο Αντόνιο Κόστα, μέσα από ανάρτησή του στο Χ, χαιρέτισε επίσης την προθυμία των ΗΠΑ να συμμετέχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας. Η ενότητα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, ενώ όπως έγινε γνωστό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάειν και ο Ουκρανός πρόεδρος έχουν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι το σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει την παράδοση εδαφών ή την ανταλλαγή γης. Πιθανότατα θα αντιμετώπιζε τεράστια αντίδραση στο εσωτερικό της χώρας αν παραχωρούσε εδάφη που ο ρωσικός στρατός δεν κατάφερε να κατακτήσει.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε όλες. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων, οπότε είναι απαραίτητη τώρα μια κατάπαυση του πυρός, ακολουθούμενη από γρήγορη εργασία για μια τελική συμφωνία», είπε.

13 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας πριν από τις συνομιλίες

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην πόλη Χάρκοβο και στην περιφέρεια Σούμι, που γειτονεύει με τη Ρωσία.

«Ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε στους 11», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ, ενώ νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 8 τραυματίες.

Στη Σούμι, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανέφερε ότι ρωσικά πλήγματα, το πρώτο με βόμβα, το δεύτερο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, τραυμάτισε δυο ανθρώπους, «γυναίκα 57 ετών», η οποία πάντως «δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» και «43χρονο οδηγό» ο οποίος «διακομίστηκε σε νοσοκομείο».