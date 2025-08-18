Ο Δήμος Αθηναίων απομάκρυνε δεκάδες καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια της Αθήνας. Για πολλά χρόνια, δεκάδες τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε επανειλημμένως με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων.

Μετά από αυτή την παρέμβαση αποξηλώθηκαν σταδιακά 63, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 καρτοτηλέφωνα.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:

Σύνταγμα: Φιλελλήνων & Βασ. Αμαλίας, Λέκκα

Πανεπιστημίου

Ομόνοια: Πλατεία Κοτζιά, Σανταρόζα, Σατωβριάνδου, Λυκούργου, Σωκράτους & Ευριπίδου

Μετς: Αναπαύσεως

Κολωνάκι: Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Υψηλάντου

Εξάρχεια: Στουρνάρη

Κυψέλη: Πατησίων & Αγ. Μελετίου, Ευελπίδων & Κέρκυρας, Πλατεία Κυψέλης, Ζακύνθου & Κέρκυρας, Κρίσσης

Πατήσια/Μεταξουργείο/Κολωνός: Λένορμαν, Αχαρνών, Κολοκυνθού, Πλατεία Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια)

Γκύζη: Βαρβάκη & Μομφεράτου

Εξάρχεια/Νεάπολη: Στουρνάρη, Καλλιδρομίου, Λ. Αλεξάνδρας

Παγκράτι: Δαμάρεως, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Εμπεδοκλέους, Φορμίωνος

Πετράλωνα: Δεινοχάρους (Πλατεία Μερκούρη)

Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου

Κουκάκι/Ν. Κόσμος: Καφαντάρη, Μιχαήλ Μπακνανά

Αμπελόκηποι: Κηφισίας, Γρ. Ξενοπούλου & Μεσογείων, Φθιώτιδος & Δουκίσσης Πλακεντίας

Βοτανικός: Σπύρου Πάτση & Ιερά Οδός