O ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το λιμάνι Όλια στην περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας την Πέμπτη. Σύμφωνα με το Κίεβο, στόχος της επίθεσης ήταν ένα πλοίο φορτωμένο με πυρομαχικά και drone που προέρχονταν από το Ιράν. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το λιμάνι Όλια ως σημαντικό κόμβο logistics για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από το Ιράν, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές του ουκρανικού στρατού.

Η επίθεση εντάσσεται στα συνεχή πλήγματα του ουκρανικού στρατού σε ρωσικές στρατιωτικές υποδομές, με σκοπό να ανακόψει τις ροές εφοδιασμού και ενίσχυσης που τροφοδοτούν τα ρωσικά στρατεύματα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το λιμάνι Όλια, λόγω της γεωστρατηγικής του θέσης, αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους για τη μεταφορά όπλων και εξοπλισμού προς τις ρωσικές δυνάμεις, ειδικά από το Ιράν, που έχει αναδειχθεί σε βασικό προμηθευτή drone και πυρομαχικών στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Η ουκρανική επιχείρηση είχε ως στόχο να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην ικανότητα της Ρωσίας να τροφοδοτεί τα μέτωπά της, θέτοντας υπό πίεση τους ρωσικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και ανταλλαγής επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το Κίεβο να συνεχίζει να επεκτείνει τις επιθετικές του προσπάθειες εντός των ρωσικών συνόρων.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού προσθέτει ένα νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση, με σαφή στόχο να διαταράξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας και να ενισχύσει τη θέση του Κιέβου στην τρέχουσα φάση του πολέμου.