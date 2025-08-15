Με φόντο την κλιμάκωση των μαχών στο Ντονέτσκ και τον φόβο ενός «ανασχεδιασμού» των ουκρανικών συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται απόψε στην Αλάσκα, σε ένα τετ-α-τετ που μπορεί να καθορίσει την πορεία του πολέμου – ή να εξελιχθεί σε χαμένη ευκαιρία.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενη στρατιωτική πίεση. Οι αρχές στο Κίεβο διέταξαν νέες εκκενώσεις στην περιφέρεια Ντονέτσκ, καθώς η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι ο Πούτιν «δεν θα παίξει μαζί του» και υποστήριξε πως αν δεν ήταν ο ίδιος πρόεδρος, «η Ρωσία θα επιχειρούσε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία».

Το στοίχημα της συνάντησης

Η συνάντηση στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, κοντά στο Άνκορατζ, θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία μόνο των διερμηνέων. Στο τραπέζι θα βρεθούν η «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» και διμερή ζητήματα. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και κοινή συνέντευξη Τύπου – η πρώτη των δύο ηγετών μετά το Ελσίνκι το 2018.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα γνωρίζει μέσα στα «πρώτα πέντε λεπτά» αν η συνάντηση θα αποδώσει. Για τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία, Ντάνιελ Φριντ, το ρίσκο είναι η συζήτηση να καταλήξει σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει τον χρόνο για να κερδίσει πλεονέκτημα στο πεδίο.

Η απουσία Ζελένσκι και οι φόβοι της Ευρώπης

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει προσκληθεί. Η Ουκρανία και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι, χωρίς τη δική του παρουσία, Τραμπ και Πούτιν μπορεί να προχωρήσουν σε παρασκηνιακές συμφωνίες για τα ουκρανικά εδάφη.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News Radio, ανέφερε ότι «δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τον όρο μοιρασιά» αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών παραχωρήσεων στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Στόχος του, όπως είπε, είναι μια μελλοντική τριμερής σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή και της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές αξιώσεις και η ουκρανική άρνηση

Η Μόσχα ζητά την αναγνώριση της κυριαρχίας της σε τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει –Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα– καθώς και στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014. Επιπλέον, απαιτεί την παύση των δυτικών εξοπλισμών και την εγκατάλειψη της ουκρανικής πορείας προς το ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο απορρίπτει αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες» και, μετά από τρεις γύρους διαπραγματεύσεων, το μόνο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής είναι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Στο πεδίο των μαχών

Την Πέμπτη, η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο ακόμη κοινοτήτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ. Οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση, ενώ οι εκκενώσεις αμάχων συνεχίζονται.