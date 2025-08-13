Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις, οι επαφές και οι κινήσεις από όλα τα… ενδιαφερόμενα για το μέλλον της Ουκρανίας και τη λήξη του πολέμου, μέρη ενόψει της συνάντησης Τραμπ– Πούτιν στο Άνκοραζ της Αλάσκας την Παρασκευή.

Το «παιχνίδι» έχει ανοίξει για τα καλά, καθώς Μόσχα και Ουάσινγκτον ξεκινούν τα… πονταρίσματα, ενώ οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία αφού δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στο τραπέζι παίζουν τον ρόλο του ενεργού θεατή προσπαθώντας να επηρεάσουν τη θέση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Το ρωσικό «άνοιγμα» πριν την Αλάσκα

Την πρώτη κίνηση έκανε η Ρωσία ξεκαθαρίζοντας δια στόματος του εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Αλεξέι Φαντέγιεφ πως «η θέση της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ορίστηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και δεν έχει αλλάξει». Ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει την πλήρη απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιφέρειες του Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία έχει θέσει εν μέρει υπό τον έλεγχό της και έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους. Οι όροι αυτοί εκ των πραγμάτων αφήνουν εκτός συζήτησης το θέμα της Κριμαίας που προσαρτήθηκε de facto το 2014, για την οποία κατά τα φαινόμενα η Ρωσία δεν θέλει καν να διαπραγματευτεί.

Παράλληλα και χωρίς να κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά για την ατζέντα με ανακοίνωσή το ρωσικό ΥΠΕΞ, ανέφερε ότι Τραμπ και Πούτιν κατά την συνάντησή τους στην Αλάσκα θα συζητήσουν «όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα» στις διμερείς τους σχέσεις. Οι παραπάνω απαιτήσεις και όροι της Ρωσίας πάντως όταν διατυπώθηκαν είχαν χαρακτηριστεί συνολικά ως μαξιμαλιστικές και είχαν απορριφθεί ως αφετηρία συζήτησης.

Η Μόσχα σνομπάρει τους Ευρωπαίους

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την θέση του Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων -εξασφαλίζοντας ότι η Ρωσία συζητά επί ίσοις όροις με τις ΗΠΑ και όχι με τους υπόλοιπους- ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών έκρινε επιπλέον «ασήμαντες» τις διαβουλεύσεις που αναμενόταν να έχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας κατά την συνάντησή του με τον Πούτιν.

«Θεωρούμε τις διαβουλεύσεις, που ζήτησαν οι Ευρωπαίοι, ενέργειες (που είναι) πολιτικά και πρακτικά ασήμαντες. Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τραμπ μπαίνει δυναμικά, αλλά κρατάει την Ευρώπη σε ρόλο θεατή

Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκαν να μπαίνουν με αντίστοιχα δυνατό «χέρι» στο παιχνίδι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες και την βιντεοδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε με ανάρτηση του στο Truth Social ότι: «Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συνάπτεται μια συμφωνία».

Νωρίτερα από αυτήν την τοποθέτηση, που ουσιαστικά τοποθετεί την Ευρώπη σε ρόλο παρατηρητή που «θέλει να δει μια συμφωνία» ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε μια ακόμα ολομέτωπη επίθεση κατά των μέσων ενημέρωσης υποστηρίζοντας με ανάρτηση του πως: «Πολύ άδικα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με την συνάντηση μου με τον Πούτιν. Παίρνουν συνέχεια δηλώσεις από αποτυχημένους απολυμένους και πραγματικά ηλίθιους τύπους σαν τον Τζον Μπόλτον, ο οποίος πριν λίγο είπε πως παρότι η συνάντηση γίνεται σε αμερικανικό έδαφος. «Ο Πούτιν έχει ήδη κερδίσει». Τι σημαίνουν όλα αυτά; Κερδίζουμε ΠΑΝΤΟΥ. Τα Fake News δουλεύουν υπερωρίες (Δεν φορολογούνται οι υπερωρίες!). Αν απελευθέρωνα την Μόσχα και το Λέννγκραντ ως μέρος μιας συμφωνίας με την Ρωσία, τα Fake News θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία. Όμως πλέον τους έχουν καταλάβει. Δείτε όλες τις πραγματικές ειδήσεις που βγαίνουν για την ΔΙΑΘΦΟΡΑ τους. Είναι άρρωστοι και ανέντιμοι άνθρωποι, που πιθανώς μισούν τη χώρα μας. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί κερδίζουμε σε όλα!!! MAGA».

Αμερικανικές απειλές στη Ρωσία για νέες κυρώσεις βάσει αποτελέσματος

Πέρα από τα παραπάνω, η αμερικανική τακτική προσέγγισης της συνάντησης, περιλάμβανε και απειλές κατά της Μόσχας σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την συνάντηση. Πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπεσεντ υποστήριξε σε συνέντευξη του ότι η Ρωσία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις άμεσες ή δευτερογενείς σε περίπτωση που οι συνομιλίες μεταξύ των δύο προέδρων δεν έχουν αποτέλεσμα.

ΕΕ, ΝΑΤΟ και Ουκρανία καλούν… Τραμπ

Στην ουρά των εξελίξεων εκ των πραγμάτων, προσπαθώντας όμως να διεκδικήσουν να ακουστούν βρέθηκαν οι ηγέτες της Ευρώπης, αλλά και της Ουκρανίας. Μετά από έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων μεταξύ τους, οι ηγέτες της Ευρώπης μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που πραγματοποίησε ένα ταξίδι αστραπή στο Βερολίνο για να συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, αλλά και να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασαν τις δικές τους θέσεις για το θέμα. Σύμφωνα με όσα ανακοινώνονται μετά από την λήξη της τηλεδιάσκεψης, οι ηγέτες της Ευρώπης και ο Ζελένσκι ξεκαθάρισαν στον Αμερικανό πρόεδρος ότι οι όποιες αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας θα πρέπει να ληφθούν μαζί με την Ουκρανία.

Εκεχειρία, ειρήνη και εγγυήσεις ασφαλείας ζητούν οι Ευρωπαίοι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις μετά την διάσκεψη ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως στόχος της συνάντησης με τον Πούτιν είναι μια εκεχειρία. Από την πλευρά τους, σύμφωνα με τον Μακρόν, οι Ευρωπαίοι εμφανίστηκαν θετικοί σε αυτή την προοπτική, ενώ ξεκαθάρισαν ότι στηρίζουν και τις εκκλήσεις για περισσότερες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και «την απελευθέρωση των παιδιών από την Ουκρανία που έχει απαγάγει η Ρωσία». Όπως υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν επίσης ότι οι όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με την ύπαρξη εγγυήσεων ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο Φρίντριχ Μερτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από το Βερολίνο μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν και κάνουν ότι καλύτερο μπορούν ούτως ώστε η συνάντηση στην Αλάσκα να είναι μια επιτυχία και ότι η εκεχειρία θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για μια πιο μόνιμη ειρηνική διευθέτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο η ευρωπαϊκή αρχή είναι ότι «τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με την βία» και οι συζητήσεις για το εδαφικό θα πρέπει να συνδεθεί με την γραμμή επαφής. Παράλληλα όπως ανέφερε οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πιέσουν για «στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Από την πλευρά του Ζελένσκι στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι υπάρχει ενότητα μεταξύ των Ευρωπαίων και «πολύ εντατικός συντονισμός», ενώ ανέφερε ότι όλα όσα αφορούν στην Ουκρανία θα πρέπει να συζητηθούν με την Ουκρανία και ότι συνεχίζει να στηρίζει την ιδέα μια τριμερούς συνάντησης ανάμεσα στον ίδιο, τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Δηλώσεις μετά την τηλεδιάσκεψη έκαναν επίσης και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τον Ρούτε: «Είχαμε μια καταπληκτική βιντεοκλήση. Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο για να πιέσει να μπει τέλος σε αυτόν τον τρομερό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη. Εκτιμούμε την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και την στενή συνεργασία με τους Συμμάχους. Η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Πούτιν».

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δηλώσεις της ανέφερε:«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν την κοινή τους στάση για την Ουκρανία. Θα παραμείνουμε σε στενή συνεργασία. Κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».