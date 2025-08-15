Στο όμορφο Πλατύ της Λήμνου, μια ταβέρνα, η Καλουδίτσα, έχει καταφέρει να κάνει τον κόσμο να συρρέει για να δοκιμάσει αυθεντική κουζίνα του τόπου, φτιαγμένη από τα μαγικά χέρια της Μαρίας Καλιγερή. Το δικό της μεράκι και ο ξυλόφουρνος που σιγοκαίει και βγάζει τα πάντα, από χειροποίητο ζυμωτό ψωμί μέχρι πίτες και κάτσικάκια λουκούμι, έχουν αναδείξει την Καλουδίτσα σε απαραίτητη γαστρονομική στάση του νησιού. Και, φυσικά, η Μαρία δεν μαγειρεύει μόνο ντόπια κρέατα αλλά και θαλασσινά με την ίδια και απαράλλαχτη μαεστρία. Όπως αυτό εδώ το χταπόδι, παραδοσιακή λημνιώτικη συνταγή, που μελώνει στη γάστρα με τις μελιτζάνες και δίνει ένα φαγητό που αποκλείεται να φτιάξεις μόνο μία φορά.

Χταπόδι κοκκινιστό με μελιτζάνες στον ξυλόφουρνο

Από τη Μαρία Καλιγερή

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄

Χρόνος μαγειρέματος: 60΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4-6 μερίδες

1 χταπόδι περίπου 2 κιλά

1 φλιτζ. ξίδι

8 μέτριες μελιτζάνες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

250 ml σπιτική σάλτσα ντομάτας

4 μέτρια ξερά κρεμμύδια χοντροκομμένα

1 φλιτζ. λευκό κρασί

1 σκελίδα σκόρδο

3-4 φύλλα δάφνης

Ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Ρίγανη

4-5 κόκκους μπαχάρι

1 κ.σ. ζάχαρη

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το χταπόδι σε ένα σκεύος κατάλληλο για ξυλόφουρνο, προσθέτουμε το ξίδι και λίγο νερό και το μισοψήνουμε μέχρι να μαλακώσει. Το αφήνουμε να κρυώσει και στη συνέχεια χωρίζουμε και κόβουμε τα πλοκάμια του.

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Τις τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο και τις αφήνουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσουν από το περιττό λάδι.

Ζεσταίνουμε σε ένα αντικολλητικό σκεύος λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και τα πλοκάμια του χταποδιού. Σβήνουμε με το κρασί. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τον πελτέ, τη σάλτσα ντομάτας, τη ρίγανη, τη δάφνη, το μπαχάρι, τη ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά.