Πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Κουτσούμπας έχει ως εξής:
- Στις 09:00 θα επισκεφθεί τα Συχαινά της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους.
- Στις 11:30 θα επισκεφθεί τη Δυτική Αχαΐα, όπου θα συναντηθεί με πυρόπληκτους κατοίκους στην περιοχή Ροΐτικα.
- Στις 20:00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.