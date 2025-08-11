5 το πρωί: Δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου – Διπλωματικό πόκερ για Ουκρανία – Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι
Παρά την παγκόσμια κατακραυγή για το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος.
1
Επιμένει στην κατάληψη της Γάζας ο Νετανιάχου
- Αμετακίνητος: «Το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς» δήλωσε χθες Κυριακή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Κι ενώ οι άνθρωποι στη Γάζα να λιμοκτονούν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει αν το Ισραήλ εφάρμοζε πολιτική λιμού».
- Ζητούν ακύρωση: Κοινή δήλωση καταδικάζοντας την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα εξέδωσαν η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία και η Σλοβενία. Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες ζητούν την ακύρωση του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι οι επιδιώξεις του Ισραηλ για τη Γάζα «ενέχουν τον κίνδυνο παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».
- Έκτακτη συνεδρίαση: «Το Ισραήλ απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Χάρτη, το διεθνές δίκαιο ή τα Ψηφίσματα αυτού του Συμβουλίου, αν δεν συνοδεύονται από συνέπειες» τόνισε ο Παλαιστίνιος Μόνιμος Παρατηρητής στον ΟΗΕ, κατά την έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η μόνη λύση είναι άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει την ελεύθερη ανθρωπιστική βοήθεια
2
Ουκρανικο: Ανοιχτός για τριμερή ο Τραμπ
- Θα προσκληθεί η Ουκρανία στο τραπέζι; Χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, προβλέπεται να διεξαχθεί, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πολυαναμενόμενη συνάντηση για το ουκρανικό μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα, την Παρασκευή. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής.
- Κοινό μέτωπο Ευρωπαίων: Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν πεισμένοι ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία», πρόσθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζοντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
- Τι ζητά η Ρωσία; Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια. Πρόκειται για απαιτήσεις που το Κίεβο χαρακτηρίζει απαράδεκτες.
3
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων
- Θυελλώδεις άνεμοι: Με δυνατούς ανέμους στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα. Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λιακάδα από το πρωί σε όλη τη χώρα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 36-38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στη νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Αττική θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Οι καμένες εκτάσεις: Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα την Παρασκευή 8 Αυγούστου, σύμφωνα με τις δορυφορικές λήψεις της υπηρεσίας Copernicus. Όσον αφορά την Ηλεία, η καταστροφή από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή την ίδια μέρα υπολογίζεται σε 7.950 στρέμματα.
4
Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά
- Σήμερα η κηδεία: Σήμερα Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά που έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα σε ηλικία 34 ετών, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13:00.
- Η επιθυμία της οικογένειας: Με ανακοίνωσή της το πρωί του Σαββάτου, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.
- Το μήνυμα του αδελφού της: Με ένα μήνυμα σπαραγμού και οδύνης αποχαιρέτησε την αδερφή του ο Κώστας Σαμαράς. «Θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του, για να συμπληρώσει: «Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν θα φύγεις ποτέ, είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωή μας. Σε λατρεύω Λενάκι μου».
5
Τι αλλάζει από σήμερα στις τραπεζικές προμήθειες
- Μειώσεις στις προμήθειες: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 11 Αυγούστου, ο δεύτερος κύκλος κυβερνητικών παρεμβάσεων για χαμηλότερες προμήθειες στις πιο δημοφιλείς συναλλαγές των νοικοκυριών.
- Μεταφορές μεταξύ διαφορετικών τραπεζών: Για μεταφορές εμβασμάτων μεταξύ διαφορετικών τραπεζών, μέχρι το ημερήσιο όριο των 5.000 ευρώ, η χρέωση ανά συναλλαγή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 0,5 ευρώ ανά εξερχόμενο έμβασμα και τα 0,5 ευρώ ανά εισερχόμενο έμβασμα. Επιπλέον, από σήμερα τα όρια αυτά ισχύουν όχι μόνο για τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, αλλά και για τους λοιπούς παρόχους.
- Αναλήψεις από τρίτο ΑΤΜ: Μέχρι και χθες η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ τράπεζας διαφορετικής από αυτήν που έχει εκδώσει την κάρτα που χρησιμοποιείται, κόστιζε. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τα εμπλεκόμενα στη συναλλαγή πιστωτικά ιδρύματα, η συνολική προμήθεια για τον καταναλωτή κυμαινόταν από 2,3 και 2,75 ευρώ. Από σήμερα, όμως, το καθεστώς αυτό αλλάζει ριζικά.
Το newsletter «5 το πρωί» θα είναι και πάλι στο inbox σας την Δευτέρα 18 Αυγούστου. Καλό Δεκαπενταύγουστο!
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.