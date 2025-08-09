Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή προχθές σε ηλικία 34 ετών, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

Φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 13:00, ενώ σήμερα το πρωί, με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέφρασε την επιθυμία της, ενόψει της εξόδιου ακολουθίας.

Συγκεκριμένα, ζητούν, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έκανε την εξής ανακοίνωση:

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»