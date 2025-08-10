Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, έχοντας ως απολογισμό έναν νεκρό καθώς και καταστροφές σε κατοικίες και περιουσίες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και να την ανακόψουν προτού αυτή τον φτάσει.

Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δορυφορική λήψη που έγινε χθες στις 12.19 έπειτα από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus υπολογίζεται ότι από τα 15.808 στρέμματα που κάηκαν τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.

Αναλυτικά οι εκτάσεις που κάηκαν:

Σύνολο εκτάσεων 15.808 στρέμματα

Εκ των οποίων

11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις

2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές

811 στρέμματα άλλες χρήσεις

643 στρέμματα βοσκότοποι

440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση

127 στρέμματα καλλιέργειες

0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις

Σημειώνεται ότι στην συνημμένη εικόνα που αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν, στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Η καταστροφή στην Ηλεία

Σε 7.950 στρέμματα ανέρχεται η πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στην Ηλεία, σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 09/08/2025, στις 12:49, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της υπηρεσίας Copernicus.

Αναλυτικά, οι εκτάσεις που κάηκαν σύμφωνα, με την υπηρεσία Copernicus, είναι 3.610 στρέμματα αγροτικές/ χορτολιβαδικές, 1.960 στρέμματα καλλιέργειες και 2.380 δασικές εκτάσεις.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο Δευτέρα

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: