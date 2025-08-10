Η νέα βδομάδα θα ξεκινήσει με δυνατούς ανέμους στο Αιγαίο και με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στη δυτική Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Ωστόσο, από την Πέμπτη ο καιρός θα ομαλοποιηθεί κυρίως ως προς τις θερμοκρασίες, οι οποίες αν και θα σημειώσουν πτώση, θα παραμείνουν λίγο υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή ενώ το μελτέμι θα κυριαρχεί στο Αιγαίο.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λιακάδα από το πρωί σε όλη τη χώρα και στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι, κοντά στους 36-38 βαθμούς Κελσίου. Στο ανατολικό Αιγαίο θα πλησιάσει τους 39 και οι υψηλότερες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 40-41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη δροσιά προβλέπεται για ακόμα μια ημέρα σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη και 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6-7, και στη νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Αττική θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα και αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26-36 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5-7, στα ανατολικά και στα δυτικά του νομού 7-8 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια στην πόλη και ζέστη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη 12 Αυγούστου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια παντού στη χώρα. Το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις και στον Έβρο θα βρέξει λίγο τοπικά. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί κοντά στους 34-37 βαθμούς, αλλά θα διατηρηθεί η ζέστη στα δυτικά, όπου το θερμόμετρο θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 6-7, στα κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Την Τετάρτη περιμένουμε λιακάδα σε όλη τη χώρα, με αραιή συννεφιά το μεσημέρι στα βόρεια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια με 35 βαθμούς, 39-40 στη δυτική Ελλάδα και 32-37 στα νησιά μας. Το βόρειο ρεύμα θα πνέει στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα παραμείνει ισχυρό μέχρι 8 μποφόρ.